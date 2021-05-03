Асад объявил всеобщую амнистию в Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране, приуроченную к грядущим выборам.

Как сообщает SANA, от ответственности будут освобождены люди, совершившие преступления до 2 мая 2021 года.

"Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления", – отмечено в указе.

Добавим, что амнистия наступит за несколько недель до президентских выборов 26 мая. Подобные указы Асад издавал в 2018 и 2019 годах.

Напомним, что миссия ООН Украина официально осудила режим президента Сирии Башара Асада за нарушение международного гуманитарного права.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления в парламенте страны.