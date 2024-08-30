Армия Израиля завершила военную операцию на юге сектора Газа: разрушены 6 км подземных тоннелей

Армия обороны Израиля в пятницу, 30 августа, завершила трехнедельную операцию в южной части сектора Газа. За это время ЦАХАЛ разрушил 6 км подземных тоннелей и уничтожил более 250 боевиков вооруженных ХАМАС.

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Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Издание отмечает, что ЦАХАЛ также обнаружил в Хан-Юнисе тела шести заложников.

По словам израильских военных, во время операции на юге Газы саперы разрушили шесть отдельных тоннелей, принадлежавших террористическим группам, общей протяженностью около шести километров. Израильские военные обнаружили районы, где проживали террористы, уничтожили их и обнаружили их оружие.

ЦАХАЛ говорит, что палестинцы могут вернуться в районы, которые были исключены из гуманитарной зоны перед этой операцией.

98-я дивизия Армии обороны Израиля начала рейд в Хан-Юнисе и в окрестностях Дейр-эль-Балаха в начале августа. Дивизия была выведена из Газы утром 30 августа, и она готовится к предстоящим операциям, сообщили в ЦАХАЛ.

Это был третий раз, когда ЦАХАЛ совершил операцию в Хан-Юнисе с момента своего первоначального наступления в начале этого года. Последние рейды израильтян были сосредоточены на поисках тел заложников и уничтожении инфраструктуры ХАМАС с помощью новых разведданных.

Как сообщал OBOZ.UA, военные успехи Израиля в секторе Газа превзошли ожидания Вашингтона. ЦАХАЛ нанес гораздо больший ущерб ХАМАСу, чем предполагали официальные лица США в начале войны в октябре 2023 года.

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