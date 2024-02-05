Армия Израиля ужесточает операции против боевиков ХАМАС на севере сектора Газа: привлечены две бригады

Израильская армия расширяет операции против оставшихся террористов и инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа. По оценкам ЦАХАЛ, в северной части анклава все еще находится несколько сотен боевиков террористической группировки.

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Бригадный генерал Ицхак Коэн, который командует 162 дивизией Армии обороны Израиля, заявил, что его военнослужащие выполняют боевые задания в указанном регионе. В секторе Газа они воюют уже 100 дней, передает The Times of Israel.

Коэн сказал, что его подразделение "увеличивает темп операций и давление на членов ХАМАС", остающихся на севере сектора Газа.

"В настоящее время [5 февраля] дивизия проводит операцию в районе [лагеря] Шати против стратегических объектов ХАМАС на земле и под землей", – сообщил израильский бригадный генерал.

Как известно, основное продвижение Армии обороны Израиля было на севере сектора Газа. Там ЦАХАЛ расформировал боевые силы ХАМАС, атаковал инфраструктуру боевиков. После этого военнослужащие сосредоточилась на более мелких рейдах, ведь интенсивные боевые действия переместились в южную часть сектора.

На прошлой неделе пехотная бригада "Нахаль" и 401 бронетанковая бригада вернулись к действиям в центральной и северной частях города Газа, а также в лагере Шати, где ранее уже велись бои.

В ЦАХАЛ заявляют, что войска совершают рейды на отдельные районы на севере Газы и очищают их от боевиков и объектов ХАМАС "глубоко и тщательно".

По словам Коэна, в начале наземной операции Израилю потребовалось три дивизии и три дня, чтобы добраться до центра города Газа. Сейчас, как утверждает бригадный генерал, достаточно двух бригад и дополнительных сил под их командованием, чтобы выйти на тот же район "за полтора часа".

Израильские воины "мешают ХАМАС восстановить свои возможности, уничтожают сотни террористов и арестовывают десятки других", добавил Коэн.

Как писал OBOZ.UA:

– Представители террористической группировки ХАМАС изучают новое соглашение о прекращении огня. В договоре предлагаются "длительные паузы" в боевых действиях в секторе Газа и освобождение израильских заложников и палестинских пленных.

– МИД Катара заявил, что в ХАМАС якобы дали "первоначальное подтверждение согласия" на предложение Израиля об обмене заложниками.

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