ХАМАС согласился на предложение Израиля об обмене заложниками – МИД Катара

Террористическая группировка ХАМАС якобы дала "первоначальное подтверждение согласия" на предложение Израиля об обмене заложниками. Это предложение включает в себя паузу в боевых действиях в секторе Газа.

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Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Катара, который является посредником в переговорах ХАМАС и Израиля, Маджед аль-Ансари. Его слова в четверг, 1 февраля, процитировало агенство The Times of Israel.

Он рассказал, что в время переговоров в Париже, в которых принимали участие представители Катара, США, Израиля и Египта, Иерусалим озвучил свои требования, но террористы не дали своего согласия.

"На встрече в Париже удалось объединить предложения… Это предложение было одобрено израильской стороной, и теперь у нас есть первоначальное положительное подтверждение со стороны ХАМАС", – сказал Маджед аль-Ансари.

В то же время издание отметило, что местные израильские СМИ отрицают, что Иерусалим одобрил соглашение.

28 января в Париже состоялись переговоры по заключению соглашения для освобождения заложников между Израилем и ХАМАС. В Иерусалиме сказали, что переговоры были "конструктивными", но в позициях сторон есть существенные разногласия. Представитель боевиков ХАМАС заявил, что группировка уже получила и изучает предложение.

Ранее сообщалось, что Израиль через посредников предложил ХАМАС перемирие на два месяца для того, чтобы провести обмен заложниками. Согласно предложению Иерусалима, на первом этапе будут освобождены дети, женщины, мужчины старше 60 лет и тяжелобольные заложники. На последующих этапах будут освобождены женщины-солдаты и мужчины в возрасте до 60 лет, не являющиеся солдатами, а затем солдаты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен выводить войска из сектора Газа. Иерусалим не согласится на соглашение для освобождения заложников "любой ценой".

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