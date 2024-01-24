Армия Израиля разгромила боевиков ХАМАС на юге сектора Газа и захватила арсеналы оружия. Видео

Армия Израиля разгромила боевиков ХАМАС на юге сектора Газа и захватила арсеналы оружия. В ходе операции, которую провела бригада "Гивати" в Хан-Юнисе, были убиты сотни террористов.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Бригада "Гивати" в последние дни провела наступление вместе с другими частями 98-й дивизии на юге Газы, окружив Хан-Юнис.

ЦАХАЛ сообщает, что солдаты Гивати убили нескольких боевиков ХАМАС во время столкновений в этом районе, а также в результате танковых обстрелов и авиаударов.

Войска Гивати также совершили рейд на несколько аванпостов ХАМАС в районе Хан-Юниса, обнаружив тайники с оружием, используемым боевиками террористической группировки.

Прежде чем туда вошли солдаты Гивати, ВВС нанесли широкую волну авиаударов по объектам ХАМАС в этом районе.

"Точные удары готовят условия на местах для наземных войск", — заявляют в ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Израиль вывел с севера Газы одну из четырех дивизий на период переподготовки и сосредоточил свои действия на юге и в центре сектора. Выведение дивизии происходит в рамках планов ЦАХАЛ по продолжительной войне против ХАМАС при сохранении боеспособности войск.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до конца – до полной победы". Он отметил, что в вопросе завершения войны Израиль рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор вдоль границы Газы и Египта.

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