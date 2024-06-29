Находим туннели под детскими кроватями и оружие в детских шкафах: что происходит в секторе Газа. Интервью со спикером ЦАХАЛ

В воскресенье, 23 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении уменьшить интенсивность боевых действий в секторе Газа и начать новую военную операцию в Ливане против группировки "Хезболла". Это вызвало нервную реакцию со стороны западных партнеров, которые заговорили об опасности того, что к войне в таком случае может присоединиться Иран. Впрочем, не прекращаются боевые действия в секторе Газа. О том, доколе там будут продолжаться боестолкновения, а также о вероятности новой операции в Ливане в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

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– Анна, расскажите, пожалуйста, как изменилась война с октября 2023 года, когда произошло нападение на мирных жителей?

– Для нас война идет не только в секторе Газа, она идет в нескольких локациях, и развитие событий в каждом случае несколько отличается. Если мы говорим о секторе Газа, то там уже 8 месяцев продолжаются основные военные действия, которые начались с террористической атаки ХАМАС на израильские города. Количество подразделений, находящихся на территории сектора Газа, сейчас намного меньше, чем их было, когда мы начинали наземную операцию.

За 8 месяцев армия Израиля проделала очень большую работу, очень много террористов ХАМАСа и исламского джихада были ликвидированы или арестованы. Мы уничтожили очень значительную часть инфраструктуры террористов – это и огромное количество туннелей, пусковые установки, большое количество оружия. Обстрелы Израиля с территории сектора Газа значительно снизились, стали очень редкими.

То есть основные пусковые установки, точки хранения ракет уже были обнаружены и уничтожены. Да, есть еще точечные места, потому что, для того, чтобы найти все, нужно обыскать каждый сантиметр сектора Газа.

– Иными словами, сделать это крайне непросто?

– ХАМАС очень серьезно пронизал своей инфраструктурой весь сектор Газа – практически все дома, все гражданские учреждения, куда бы ни заходили солдаты, будь то больница, школа или детский сад, практически везде находилось какое-то упоминание о деятельности ХАМАС. Есть входы в туннель в частных домах под детскими кроватками и оружие в детских шкафах.

Понятно, что те цели, которые перед нами стояли с начала войны, еще не достигнуты, но мы серьезно продвинулись в этом направлении.

На днях был ликвидирован один из террористов, который занимался разработкой планов по производству вооружения. И было ликвидировано очень большое количество террористов командного состава, уровня командиров бригад и батальонов. На сегодняшний день, можно сказать, что ни одной бригады сектора Газа уже не существуют как боеспособной единицы. Противодействие со стороны ХАМАС и других террористических организаций идет больше в формате точечных, единичных нападений. Иногда они выходят группами, иногда один человек выходит с РПГ и пытается попасть по солдатам.

Важно отметить тот факт, что за 8 месяцев Израиль приложил огромные усилия для того, чтобы поставлять максимум гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа. Это происходило параллельно с боевыми действиями. Есть несколько КПП, которые постоянно работают, через которые заходят гуманитарные грузы. Ежедневно туда заезжают сотни грузовиков с едой, продуктами, медикаментами.

То есть мы делаем много для того, чтобы для мирных жителей сектора Газа война проходила легче. Опять же, сама активность действий армии Израиля на территории сектора Газа снизилась.

– Какая ваша ключевая цель в секторе Газа? Можно говорить о том, что армия Израиля готова выйти с этих территорий?

– Чтобы остановить боевые действия? Нет, конечно, мы пока что не готовы остановить боевые действия. Основная цель, которая для нас в приоритете, это освобождение заложников, которые все еще находится на территории сектора Газа. Мы обязаны их вернуть, и мы не можем останавливаться пока все похищенные 120 человек не вернутся в Израиль.

Мне кажется, все здравомыслящие люди хотели бы жить в стране и понимать, что если что-то произойдет, их страна сделала все для их освобождения. И даже страшно думать о том, в каких условиях содержатся те люди, находящиеся 8 месяцев в плену.

И я напомню, там есть дети. К примеру, Кфир Бибас уже большую часть жизни прожил в плену. Страшно про это думать, но именно такова действительность.

Кфир – это самый маленький заложник, которого взяли в плен в октябре. На тот момент ему было 7 месяцев.

– Он с родителями в плену?

– Да, отец, мать, 4-летний сын и маленький Кфир. Они не по своей воле стали символом этой борьбы за освобождение пленных. И они – единственные дети, которых ХАМАС не освободил во время сделки, которая была в ноябре 2023 года. Террористы обязаны были освободить всех детей с матерями, но семью Биба не освободили.

– Поговорим о северных границах Израиля. Намедни прозвучало заявление США, что операция Израиля в Ливане может привести к ответу со стороны Ирана, и это может привести к уже более широкой войне. Какая позиция армии Израиля по этому вопросу?

– Понятно, что у любых военных действий есть определенные риски. Но понятно, что Иран в любом случае имеет отношение к тому, что происходит на Ближнем Востоке. Иран спонсирует ХАМАС, "Хезболлу". Иран также поддерживает хуситов, которые тоже ведут свою деятельность в районе Красного моря.

Да, мы понимаем, что у любой войны есть последствия и цена. У войны с 7 октября 2023 года в секторе Газа есть очень большая цена для Израиля. За это время мы потеряли уже почти 700 военнослужащих, и это не говоря о гражданских.

И мы понимаем, что любая военная операция на территории Ливана может быть даже серьезнее с точки зрения потерь. Но у нас есть страна, которую нужно защитить.

Уже была серьезная беспрецедентная атака на Израиль в апреле со стороны Ирана. Первый раз Иран нападал на Израиль своими силами, не при помощи своих прокси. Атаку мы отбили.

– Тем не менее, операция в Ливане может нести новые угрозы...

– Мы понимаем, к чему может привести более серьезные боевые действия на территории Ливана. Сейчас мы наносим удары по позициям "Хезболлы" чтобы снизить их возможности и потенциал, а также отодвинуть их подальше от израильской границы.

Сказать, что мы прямо заинтересованы и с нетерпением ждем того момента, когда мы начнем наземную операцию в Ливане – то нет. Но понимаем, что это вполне возможная реальность.

То количество ракет, которые "Хезболла" выпустила по Израилю наносит огромнейший вред. 70 тысяч населения эвакуированы и они уже 8 месяцев не живут в своих домах. Многим из них уже некуда возвращаться, потому что их дома разрушены.