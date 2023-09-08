Россия возмущена резкой сменой политических взглядов Армении, которая в последнее время стала совершать ряд "недружественных шагов" в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вместо того чтобы объединиться с Москвой в ее захватнических целях, Ереван продолжает "подыгрывать" Западу и "киевскому режиму".

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Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. Посол Армении в Москве был вызван во внешнеполитическое ведомство, чтобы получить ноту протеста для своей страны.

"Одновременно в Москве твердо исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. России.

Москва, теряя очередного союзника, пытается держать мину при плохой игре. Поэтому российская сторона утверждает, что намерена продолжить учения по линии ОДКБ и проводить процессы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Армении Пашинян вновь заговорил об ошибочности позиции своего правительства, которое в политике безопасности опиралось исключительно на Россию. Москва не сумела достичь результатов и выполнить обещаний, данных Еревану, перед лицом военного конфликта в Карабахе.

До этого он также обвинил Россию в бездействии на Кавказе, где бурлят страсти между армянами и азербайджанцами.

"Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. По каким причинам, мы не знаем. Мы можем комментировать, но я не могу утверждать", – заметил тогда Пашинян.

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