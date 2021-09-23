Археологи рассказали о тысячелетней 'Атлантиде', которую нашли на дне озера в Китае. Фото

В Китае археологи обнаружили под искусственным озером древний "Город львов", которому около тысячи лет. Ученые описали его, как китайскую "Атлантиду". Город расположен на дне водохранилища недалеко от озера Цяньдао около горы Ву Ши.

Как пишет Express, город погрузили под воду в конце пятидесятых годов прошлого столетия. Вынужденное затопление было проведено в рамках программы правительства Китая "Большой скачок вперед", в результате чего была построена первая в стране гидроэлектростанция.

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Считается, что город был построен где-то между 25 и 200 годами нашей эры. Город когда-то был одним из самых могущественных поселений Китая и сохранял этот статус на протяжении веков.

В 2014 году, когда власти поняли, что останки города все еще нетронуты, стали разрешать туристам посещать этот район с дайвингом. На дне находятся огромные статуи львов и других фигур.

Ученые рассказали, что большая часть строений озера относится к 16 веку и считается одной из жемчужин китайской архитектуры. Среди известных достопримечательностей города – широкие улицы и 265 арок.

"Город Льва", или "Ши Ченг", достиг своего зенита между 1368 и 1644 годами, когда династия Мин правила Китаем.

Город была затоплен в 1959 году. Теперь самая глубокая точка озера достигает 130 футов (около 40 м).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае археологи раскопали захоронение, которому около 9 тысячи лет. В могиле помимо останков нашли керамический горшок со следами пива.