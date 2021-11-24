Археологи показали украшения, которым 150 тыс. лет: имели особое значение. Фото

На территории современного Марокко, возле города Эс-Сувейры (портовый город на Атлантическом побережье) археологи обнаружили ожерелье, которому, согласно анализу, около 142 000 лет. И хотя открытие было сделано ранее, показать ее миру специалисты решили только сейчас.

Как рассказал Аncient-origins, открытие было сделано исследователями из Национального института археологических наук и наследия Марокко в Рабате и ученых из Университета Аризоны (США). Они провели серию раскопок в африканской стране в период с 2014 по 2018 год в пещере Бизмун, которая находится в 16 км от побережья Атлантического океана Марокко.

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Ученые выяснили, что самое древнее ожерелье было изготовлено из ракушек морских улиток.

Всего специалисты обнаружили 33 бусины диаметром около сантиметра каждая. В каждой ракушке проделаны отверстия. Это натолкнуло специалистов на мысль, что их могли нанизывать как бусы, серьги или брошь.

Ученые отметили, что найденные "сокровища" являются самым ранним свидетельством формы невербального общения людей. Теперь они хотят выяснить, зачем древние люди создавали такие украшения.

"Люди искали один и тот же тип ракушек, похоже, что они также служили для коммуникации. Эти украшения путешествовали на большие расстояния", – сказали эксперты.

Они же, в ходе исследования находки пришли к выводу, что та относится к атерийской культуре (средний каменный век Северной Сахары и региона гор Атлас). Как предполагают ученые, ее носителями были Homo sapiens, но очень раннего типа, в котором проявляется некоторое внешнее морфологическое сходство с неандертальцами. В эпоху мезолита атерийскую культуру практически на всей территории ее распространения сменила иберо-мавританская культура.

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