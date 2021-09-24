Археологи обнаружили в Колумбии старинные кувшины с изумрудами. Фото

Археологи в Колумбии нашли восемь керамических кувшинов с металлическими фигурками и изумрудами. Находку сделали при раскопке культового здания и прилегающих к нему захоронений в развалинах древнего города племени муисков, расположенного недалеко от Боготы, современной столицы Колумбии.

Как рассказал Livescience, кувшины были закопаны в землю около 600 лет тому назад. В это время на исследуемой территории проживало племя муисков, которые славились умением обрабатывать металл (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Во время раскопок на данном участке было обнаружено немало артефактов. Большинство из них составили фигурки в виде змей, животных и людей в головных уборах. Многие из них были помещены в кувшины. Ученые предположили, что храм, на территории которого были сделаны находки, являлся культовым местом для поклонения предкам, а изделия служили своеобразным подношением.

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В свое время муиски считались экспертами в области обработки металла и камней. С особым трепетом и умением они работали с золотом. Часто именно этот металл они использовали во время своих религиозных обрядов.

Между 1537 и 1540 годами регион завоевали испанцы, и многие муиски были убиты во время боев или скончались из-за болезней. Несмотря на разрушения, муиски выстояли, и тысячи их потомков живут по сей день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае археологи раскопали захоронение, которому около девяти тысячи лет. В нем специалисты также нашли керамический горшок со следами слабоалкогольного напитка.