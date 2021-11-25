Археологи обнаружили в Китае орудие труда, которому 99 тыс. лет

На востоке Китая археологи обнаружили одно из самых древних орудий труда 99-тысячелетней давности. По форме находка напоминает лопату.

Как рассказало информационное агентство Синьхуа, со ссылкой на Институт культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун, найденное изделие достаточно хорошо отшлифовано и является самой древней находкой на территории Китая среди себе подобных. Как выяснили специалисты, выполнено крупное лопатообразное изделие из бивней палеолоксодона, вымершего рода из семейства слоновых.

По предварительным оценкам, оружие труда было изготовлено от 99 тыс. до 104 тыс. лет назад. Найдено оно было на глубине восьми метров во время раскопок стоянки времен палеолита Башань.

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"Орудие из слоновой кости 100-тысячелетней давности считается крайней редкостью во всем мире", – сказали исследователи.

Предполагаемая лопата оказалась не единственной находкой специалистов. Представители института заявили, что уже откопали около пяти тысяч изделий из камня, слоновой кости и оленьих рогов, а также окаменелости животных. Ученые нашли ножи, топоры и остры наконечники на копья. Все находки находились в разных культурных слоях, уточнили эксперты.

Представители института отметили, что находки являются очень ценными, в первую очередь для понимания того, каким был быт и социальный устрой древних людей, которые ранее жили на территории Китая.

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