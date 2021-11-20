Археологи обнаружили в Израиле руины крепости, которой больше 2 тыс. лет: ее сожгли во время битвы. Фото

В Лахисском лесу к юго-западу от Иерусалима (Израиль) археологи обнаружили эллинистическую крепость, разрушенную и сожженную во время древней битвы хасмонеев и селевкидов (хасмонеи и их потомки правили Иудеей в 140-37 годы до н. э. Фактически они были правителями народа с начала восстания против Селевкии в 167 году до н. э. ). По оценкам ученых находке около 2100 лет.

Как рассказал Daily Mail, остатки найденных стен являются частью укрепленной линии, построенной эллинистской армией для защиты города от нападения хасмонеев, возглавивших еврейское восстание. Кроме почти уничтоженных стен, специалисты нашли в земле сотни артефактов того времени (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Само здание представляет собой квадрат размером 15 на 15 метров со стенами толщиной в три метра. Оно было возведено из огромных валунов и служило оборонным укреплением для военных в защите эллинистического города Мареша.

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Внутри здания специалисты смогли обнаружить семь комнат с достаточно хорошо сохранившимися стенами. Их высота достигает двух метров. Также, археологи выяснили, что у здания был второй этаж, так как они раскопали остатки лестничной клетки.

"Общая высота здания была примерно 5 метров", – рассказали эксперты.

Помимо того, в окрестностях крепости и на ее территории исследователи нашли оружие изготовленное из металла, рогатки, монеты, обугленные балки. На основании найденного, ученые сделали вывод, что крепость сожгли, а оборона селевкидов была неудачной.

"История оживает у нас на глазах и это наиболее увлекательная часть работы", – отметили исследователи.

Они же добавили, что уже совсем скоро израильтяне будут отмечать Хануку, центральной темой которой является победа хасмонеев над эллинистами, которая в последствии привела к созданию первого независимого еврейского сообщества.

Известно, что род Хасмонеев возглавил восстание еврейского народа против Селевкидов, которые правили Иудеей после распада империи Александра Македонского. В 167 году до н.э. Антиох IV издал ряд указов против иудаизма как религии. Начавшиеся гонения привели к вооруженному сопротивлению, в результате которого Иудейское государство было восстановлено. Хасмонеи правили на территории современного Израиля пока Ирод I не захватил власть при помощи римлян.

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