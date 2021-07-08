Археологи нашли в Швеции гробницы викингов, среди останков – младенцы-близнецы. Фото

В Швеции археологи обнаружили семь гробниц викингов X века. Там находятся тысячелетние останки восьми человек, в том числе возможных близнецов, которые могли стать "жертвами выкидыша".

Могили расположены в городе Сигтуна и имеют следы христианских захоронений. В них были похоронены как дети, так и взрослые, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Раскопками руководила шведская археологическая компания Uppdrag Arkeologi, базирующаяся в Стокгольме. Христианский характер раскопанных могил, по словам специалистов, очевиден по тому, как они были выложены. В двух из них нашли скелеты детей, еще двое малышей были похоронены вместе в одной могиле.

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"Там было два очень маленьких скелета, казалось, это дети одного возраста. Это могло быть трагическим результатом позднего выкидыша пары близнецов", – сказал менеджер проекта Йохан Рунер в комментарии Live Science.

Отмечается, что христианское кладбище в Сигтуне датируется годами до строительства церквей и связанных с ними местных кладбищ. Поэтому найденные могилы могут служить примером одних из первых захоронений по христианским канонам в этом городе, с момента их основания в конце 900-х годов.

Археологи предполагают, что восемь человек, чьи останки обнаружены в гробнице, были викингами, перешедшими в христианство.

На это указывает искусственная куча камней, известная как "пирамида", которая была найдена на вершине четырех гробниц. Одна из них также была окружена "каменным ящиком" – камнями, расположенными в форме коробки. По словам Рунера, эти особенности ранее не были известны в городе, но они распространены среди раннехристианских могил тут.

Кроме того, викингов в этот период времени, как правило, кремировали, а не хоронили, как этих людей, которые лежали на спине в ориентации с востока на запад.

Исследователи также обнаружили отложения древесного угля и частично сгоревшие шкатулки, свидетельствующие о христианских огненных ритуалах.

Помимо этого, могилы находятся недалеко от одной из немногих известных дохристианских могил железного века в городе.

"Возможно, здесь есть какая-то связь", – заявили в Uppdrag Arkeologi, добавив, что результаты раскопок будут представлены в следующем отчете.

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