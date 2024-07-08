Аргентина заявила о готовности вступить в НАТО и отправить Украине оружие: что происходит

В Аргентине решили подать заявку на вступление в НАТО. Также страна хочет закупить истребители F-16 вместо китайских самолетов и предоставить Украине военную помощь, прислав ей оружие, необходимое для ведения войны против России.

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Об этом заявил министр обороны Аргентины Луис Альфонсо Петри. Он отметил, что Буэнос-Айрес должен быть на стороне стран, защищающих свою свободу и демократию.

На конгрессе правых сил Латинской Америки в Бразилии представитель правительства Аргентины обосновал решение "поддержать Украину и Израиль в их войнах".

"В прошлом Аргентина обменивалась объятиями с Венесуэлой, Кубой и Ираном, а теперь мы делаем это со странами, борющимися за свое выживание", – сказал министр обороны.

Он добавил, что Аргентина не может оставаться нейтральной в этой ситуации. Также чиновник сообщил, что его страна решила поучаствовать в мирном саммите Киева.

Ранее Аргентина официально обратилась к НАТО с просьбой стать глобальным партнером Североатлантического союза. Об этом заявил министр обороны Аргентины Луис Петри после встречи с заместителем генсека НАТО в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция и Аргентина активно обсуждают передачу Украине самолетов-штурмовиков Super Etendard. В настоящее время из-за эмбарго, введенного Великобританией, истребители находятся в нерабочем состоянии.

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