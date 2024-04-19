Аргентина официально попросила стать глобальным партнером НАТО: что это значит

Аргентина официально обратилась к НАТО с просьбой стать глобальным партнером Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Аргентины Луис Петри после встречи с заместителем генсека НАТО в Брюсселе (на фото).

"На встрече с Мирча Джоане я представил письмо о намерениях, которое выражает просьбу Аргентины стать глобальным партнером этой организации. Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО", – пояснил Петри.

Такой шаг позволит стране разместить свой военный атташе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и стать частью клуба с возможностью обмена военными из других стран. Также страны НАТО и партнеров НАТО могут обмениваться идеями, получать консультации по укреплению оборонных институтов, участвовать в учениях и сотрудничать в области научных проектов.

В настоящее время единственной страной Латинской Америки, имеющей статус глобального партнера НАТО, является Колумбия. Среди других глобальных партнеров НАТО – Афганистан, Австралия, Ирак, Южная Корея, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и Япония.

Ранее Петри утверждал, что связь с НАТО будет включать четыре сферы интересов. Это миротворческие операции; безопасность и наблюдение и контроль в морской сфере; улучшение киберзащиты государственных институтов и взаимодействие с материалами НАТО, включая обмен информацией.

Как сообщал OBOZ.UA, следующее заседание Совета Украина – НАТО состоится уже сегодня, 19 апреля. Участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский. Среди приоритетных вопросов повестки заседания будет стоять усиление противовоздушной обороны Украины.