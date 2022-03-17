Арестович объяснил причину взрывов в ряде белорусских городов: это была не провокация

Взрывы в беларусских городах, о которых сообщалось накануне, не являются провокацией. Они связаны с проведением армией Беларуси плановых учений.

Военные отрабатывали ночные стрельбы. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Вчерашние (зафиксированные 16 марта. – Ред.) взрывы – это плановые учения беларусских вооруженных сил, отрабатывали ночные стрельбы" – объяснил Арестович.

Он уверил украинцев, что оснований для тревог из-за этого сейчас нет.

Напомним, 16 марта сообщалось о взрывах, которые были слышны в городах Барановичи, Клецк и Столин. Версии по поводу происходящего разделились. Высказывались предположения об очередной провокации РФ с целью втягивания Беларуси в войну с Украиной. Говорили также, что беларусы слышали звуки от ракетных ударов по городу Сарны в Ривненской области.

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Но Арестович убежден, что Беларусь - с Лукашенко включительно - делают все, чтобы максимально дистанциироваться от преступлений России в Украине. Хотя в определенной степени Беларусь уже втянута в войну - с самого ее начала.

"У него (Лукашенко. – Ред.) есть единственный вариант – уклоняться. Вряд ли он может поднять Беларусь против российских войск", – заявил советник главы ОП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Госфинмониторинг Украины требует признать Беларусь страной, которая распространяет оружие массового уничтожения.

Санкции против РБ за содействие России в войне против Украины вводят многие страны мира. К примеру, накануне Япония запретила экспорт в РФ и Беларусь более 300 товаров и технологий .

При этом Лукашенко заявил, что Беларусь хотят втянуть в войну с Украиной. 15 марта он обвинил нашу страну в "нанесении удара "Точкой У" по территории его государства. И заявил, что Беларусь пока "терпит" и не принимает участие в войне.

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