Арест счетов и ограничение прав: сколько россиян внесли в список 'террористов и экстремистов' в 2024 году

В 2024 году в России к перечню Росфинмониторинга добавили 3152 так называемых "террористов" и "экстремистов". Для этого не нужно заключение суда - достаточно одного подозрения.

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Такие данные приводит российское оппозиционное издание "Верстка". Как отмечают журналисты, более трех тысяч "террористов" и "экстремистов" за год – это на 72% больше, чем в прошлом году, хотя рост числа таких лиц фиксируется с начала российской войны в Украина.

Соответственно, подавляющее большинство новых "террористов" и "экстремистов" – это лица, которые против захватнической войны. "террористами" и "экстремистами"

Рост количества "террористов" и "экстремистов" также обусловлен оккупацией Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей Украины. Этот год на оккупированных территориях признали "террористами" и "экстремистами" 187 человек.

Из общего числа новых "террористов" и "экстремистов" более 160 – несовершеннолетние.

"Всем, кто попадает в список Росфинмониторинга, запрещают вступать в наследство, осуществлять финансовые операции с имуществом, а также ограничивают их возможности пользоваться банковскими картами. Такие лица могут снимать с карты всего 10 тысяч рублей от зарплаты, и только по специальному заявлению", – отмечает издание.

Среди "террористов" и "экстремистов" много людей, которые "не совершали реальных преступлений экстремистской и террористической направленности и преследуются по политическим причинам", пишет "Верстка". Но есть среди них и реальные террористы. Большинство из них сейчас воюют в Украине. К примеру, сейчас "освобождает Украину" один из участников захвата заложников в Буденновской больнице в 1996 году.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные власти России продолжают нарушать права украинских детей на временно захваченных территориях.

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