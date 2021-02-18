Меркель забыла надеть маску в Бундестаге: видео с эмоциями канцлера стало вирусным

Канцлер Германии Ангела Меркель забыла надеть маску после выступления в Бундестаге о борьбе страны с пандемией COVID-19.

Политик эмоционально отреагировала, когда осознала, что не забрала свой респиратор с трибуны. Она подскочила с места и побежала, чтобы забрать повязку. Момент попал в трансляции заседания, которые вели разные немецкие медиа, в том числе ZDF (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на прошлой неделе. За это время видео с Меркель стало вирусным в сети, передает Newsweek.

Так, 10-секундный клип "с невинной оплошностью" был просмотрен пользователями Twitter более 3 миллионов раз, отметило издание.

Журналисты указали, что курьез произошел после "воодушевляющей 22-минутной речи", в которой канцлер рассказала об успехах противодействия коронавирус, а также призывала к оптимизму, несмотря на жесткий карантин.

"Мы должны быть настойчивыми. Мы должны быть терпеливыми... В конце концов, мы сможем сделать это вместе, победить пандемию и привести нашу страну к лучшему будущему", – сказала она в конце речи.

На видео также видно, что после того, как Меркель забрала маску и вновь вернулась к своему креслу, она улыбалась.

Напомним:

в Германии до 7 марта продлили локдаун. Основные введенные ранее ограничения для сдерживания распространения коронавируса останутся в силе, но есть некоторые послабления.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ангела Меркель не исключила, что в будущем прививки от COVID-19 придется делать каждый год.