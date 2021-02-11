В Германии до марта продлили локдаун: что запрещено

В Германии до 7 марта продлили локдаун. Основные введенные ранее ограничения для сдерживания распространения коронавируса останутся в силе, но есть некоторые послабления.

Так, сохранится ограничение на частные контакты и обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, сообщает DW.

От необязательных частных поездок и визитов власти также рекомендуют воздержаться. Решения о восстановлении обучения в школах и работы детских садов федеральные земли будут принимать самостоятельно.

Парикмахерским разрешат возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов и использовании защитных средств.

Следующие послабления будут вводить после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тысяч населения за семь дней и ниже. Тогда планируют разрешить работу учреждений розничной торговли, музеев и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 10 февраля почти в 130 странах мира, где живет 2,5 млрд человек, не сделали ни одной прививки от коронавируса. Украина – в их числе.