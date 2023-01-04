Все мы уже знаем, чего стоит московская аналитика, способная продуцировать, например, выводы о возможности победы над Украиной за 3-4 суток. Но лучше ли оказываются прогнозы многочисленных многоуважаемых специалистов Главной страны мира?

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Прежде всего, настоятельно рекомендую не пожалеть время на шикарное интервью Гарри Каспарова, в котором данная тема доказательно затрагивается. (Очень интересно, кстати, выиграл ли бы он, будь сейчас его лучшие шахматные годы, у нынешнего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, но это тема отдельная.)

Так вот, о качестве военно-политической прогностики американских говналитиков.

1991: Украине категорически нельзя выходить из ссср.

2008: апрель — Украину и Грузию нельзя принимать в НАТО; август — не надо помогать Грузии в войне против россии.

2014: не надо помогать Украине в защите Крыма, следует, наоборот, рекомендовать его сдать.

2021 — весна 2022: не стоит поставлять Украине современное оружие, она всё равно быстро проиграет и оно окажется у россии.

Это — не считая "мелочей" в отношении минских переговоров (или, к примеру, военных действий 2001-2021 в Афганистане с потерей там не только жизней, но и триллиона долларов).

Комментарии излишни: чем бы аналитики ни мотивировали свои выводы и чем бы ни стращали, "качество" их сверхдорогого глубокомысленного анализа, судя по результатам, получившимся вследствие того, что их слушали, обошлось (и США в том числе!) значительно дороже.

А ведь как им доверяли!!! Десятки хвалёных институтов на постоянном и огромном финансировании! Тысячи увешанных степенями и премиями специалистов во всевозможных науках!

И они при этом колоссальнейшем к ним доверии даже не смогли разоблачить дешёвый фэйк рф о "второй армии мира", которым она умудрилась обмануть не только саму себя (!!!), но и высокоучёные Соединённые Штаты!

Более того: им продолжают, как это ни дико, доверять и сейчас!!!

Даже не знаю, откровенно говоря, что думать. То ли они там все — и аналитики, и верящие им безоглядно политики — стабильно являются кончеными зажравшимися идиотами, то ли их всех всё это время ещё более щедро перекупала россия. Какая-то в державе этой гниль, как сказал бы классик, имея в виду, разумеется, не только мордор.

Время крушения авторитетов. А расхлёбывать — нам. Расхлебаем. И спасём заодно Цивилизацию. С их же, козлов американских, запоздалой помощью. Слава Украине!