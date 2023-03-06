Американские войска или вступление в НАТО – кратчайший путь к миру в Украине

После того, как хронология российского вторжения пересекла границу в один год, а армия агрессора так и не достигла ни одной из задекларированных целей, на Западе стали осознавать всю глобальность и "далекоидущесть" проблем, которые принесла Европе и миру самая масштабная война XXI века.

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Свидетельством изменений в парадигме восприятия войны в Украине становится все больше материалов в западных СМИ о послевоенном мироустройстве в нашем регионе, Европе и мире в целом. Несмотря на то что сроки окончания боевых действий трудно спрогнозировать, будущую архитектуру безопасности в Украине и Восточной Европе необходимо тщательно формировать уже сегодня, пусть пока и теоретически. Именно этому посвящена статья в весьма уважаемом и влиятельном американском журнале The Atlantic под названием "Кратчайший путь к миру", где ее автор приходит к весьма интересным выводам.

Война в Украине не имеет аналогов в истории, но смерть Путина может ее прекратить

В первой половине материала предлагается перечень исторических аналогов, с которыми можно сравнить не только войну в Украине, а скорее послевоенную ситуацию, которая может сложиться в будущем. Однако ни аналогия Израиля и ряда войн с арабами, ни аналогия с Корейской войной 1950-1953 годов и разделением Кореи на Северную и Южную не помогают корректно сравнивать ситуацию со сложившейся в Украине по целому ряду причин. Одним из самых главных факторов продолжения безрезультатной для России войны профессор Школы перспективных международных исследований Элиот Коэн, автор статьи, называет личность самого Владимира Путина. И прогнозирует, что только его физическая смерть может прекратить войну, как, например, смерть Сталина в 1953 году заставила Советский Союз останавливать свою участие в Корейской войне.

Учитывая, что смерть главы Кремля в военно-стратегическом планировании предусмотреть невозможно, в материале высказывается мнение о том, что кратчайшим путем к миру в Украине является "членство (Украины) в НАТО или размещение десятков тысяч американских войск вместе с гарантией ведения войны от имени Украины, сравнимой с гарантиями, распространяемыми на Южную Корею". Это целиком и полностью коррелирует с мнениями, которые уже высказывались в нашем издании, о том, что членство Украины в НАТО будет стратегической победой при любых условиях окончания войны.

Успехи ВСУ на фронте – самый действенный вариант окончания войны

Стоит отметить, что сам американский журналист выражает сомнения в реалистичности обоих вариантов – как вступления в НАТО, так и размещения на нашей территории войск США. Поэтому, как ни странно, наиболее действенным вариантом завершения войны он рассматривает максимальное насыщение Вооруженных сил Украины западным вооружением и проведение наступательной операции по освобождению оккупированных территорий, желательно с Крымом или взятием российских войск на полуострове в блокаду. В случае успеха профессор Коэн прогнозирует крайне негативные политические последствия для Кремля и Путина лично, включая реальный риск потери им власти на фоне военных поражений.

Запад будет вынужден принять Украину в НАТО или разместить воинский контингент для сдерживания России

Однако, по нашему мнению, американский профессор высказывается очень осторожно и почему-то не учитывает чрезвычайное окно возможностей, которое откроется в случае военных успехов Украины. Ведь они должны обеспечить максимально сильную позицию Украины в стратегии завершения войны, переговоров с Россией и влияния на будущую архитектуру безопасности в Восточной Европе. Не секрет, что почти все страны Запада ждут именно этого момента, чтобы закрепить украинские успехи и зафиксировать это мощными гарантиями безопасности для недопущения повторения войны в будущем. Об этом недавно однозначно высказался канцлер Германии Олаф Шольц, намекнув, что Европа готовит гарантии безопасности для Украины после окончания войны, а также готовится принять нашу страну в ЕС в ближайшем будущем.

Во всяком случае целью внешней политики Украины должна оставаться именно интеграция в НАТО как наиболее надежная гарантия послевоенной безопасности. Вариации на тему внеблокового статуса можно обсуждать только в случае широкого спектра гарантий от ведущих ядерных государств – США, Великобритании, Франции, полного перевооружения ВСУ на западные образцы, включая боевую авиацию и флот. Кроме того, на это можно согласиться только после полного и безусловного вывода российских войск на границы 1991 года, а также демилитаризации приграничных областей России и Черного моря. Поэтому кратчайшим путем к миру будут успехи ВСУ на фронте, после которых у Запада будет только два варианта безопасности в Украине: принятие ее в НАТО или размещение на нашей территории смешанного американо-европейского воинского контингента для предотвращения российской агрессии в будущем.