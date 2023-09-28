Американские компании хотят инвестировать в Украину, но нужны реформы, – спецпредставитель США Прицкер

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что американские компании хотели бы делать инвестиции в наше государство. Однако для того, чтобы это стало возможным, Украина должна провести ряд реформ.

В частности, речь идет о сферах подотчетности и прозрачности, чтобы сделать такие американские инвестиции безопасными. Об этом Прицкер сказала журналистам в Брюсселе, передает Reuters.

По ее словам, компании из Соединенных Штатов готовы инвестировать в украинскую энергетику, жилье, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и добычу полезных ископаемых. Прицкер подчеркнула, что подготовку к восстановлению Украины после войны с Россией нужно начинать уже сейчас, даже если боевые действия на данный момент продолжаются.

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Она отметила, что с момента назначения на этот пост 13 дней назад она уже встретилась с представителями 30 частных компаний, желающих принять участие в восстановлении Украины.

"Нужно обеспечить, чтобы восстановление происходило в соответствии с лучшими международными практиками, что включает реформы, обеспечивающие прозрачность и подотчетность. Таким образом реформы и восстановление идут рука об руку", – сказала Прицкер.

Сейчас она не может дать оценку того, сколько денег понадобится для восстановления Украины после полномасштабного российского вторжения. В то же время Всемирный банк прогнозирует, что эти потребности значительно превышают 400 миллиардов долларов – это гораздо больше, чем могли бы предоставить исключительно правительства государств-партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские власти получили письмо с перечнем реформ, которые должно провести для дальнейшего получения помощи от США. В частности, рекомендованные изменения касаются работы наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия и судебной ветви власти в целом.

– В США отметили, что перечень приоритетных реформ, направленный Киеву, является основой для консультаций с нашим правительством и ключевыми партнерами. А в Офисе президента Украины отметили, что этот список не ультиматум, а предложение.

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