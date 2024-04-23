Весьма авторитетный американский аналитический журнал The Atlantic уверен, что решение Палаты представителей о предоставлении помощи Украине, принимая которое почти половина республиканцев голосовали одинаково с демократами, означает резкое снижение шансов Трампа на победу в ноябре.

Ну а мировые эксперты при этом полагают, что смена риторики Трампа в пользу Украины накануне голосования означала лишь попытку с опозданием возглавить процесс, который — вместе со спикером Джонсоном! — уже вышел из-под контроля.

Ощутили возможную перспективу падения Трампа и его потенциальные спонсоры, так что теперь Трамп отстаёт от Байдена в финансировании своей кампании очень и очень существенно.

Неожиданно даже преклонный возраст Байдена сыграл за него тоже: он по старости почти не вмешивается в экономику, а это в Америке оказалось для неё очень полезным; более того: экономический рост, в свою очередь, вызвал снижение преступности, которая всегда уменьшается, когда всем хорошо. Идиллия.

Помогает Байдену, ибо мешает Трампу, и фактор Никки Хейли: она, хоть и снялась с предвыборной гонки, продолжает получать на праймериз множество голосов республиканцев. Это — не обязательно потенциальные байденята, но Трамп "своих" голосов явно недосчитается.

Кстати, и племянник президента Кеннеди помешает скорее Трампу, хотя формально он демократ и должен был бы отбирать голоса у Байдена, но у него появилась интересная электоральная база — те, кто голосовали бы за Трампа лишь из-за возраста и состояния здоровья действующего президента, а теперь, если племянник будет третьим, проголосуют не за Трампа, а за Кеннеди, потому что он для них лучший "вместо Байдена", чем Трамп.

Фаворит — и это подтверждают многочисленные опросы — таким образом, поменялся. Дедушка (точнее, старший из них) возвращает себе свои шансы.