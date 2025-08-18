Встреча Путина и Трампа на Аляске стала не столько дипломатическим событием, сколько символическим. Она показала: два лидера, казалось бы, из разных политических миров, удивительно похожи друг на друга. Их объединяет одно — пренебрежение демократическими институтами и вера в собственную исключительность. Взгляды Путина и Трампа архаичны, словно вырваны из XIX века: великодержавные амбиции, культ "особого пути", мифологизация прошлого, страх перед будущим и тотальный популизм. Путин четверть века строил свою власть на идее "поднятия с колен", но на деле привёл Россию к экономическому коллапсу, демографической катастрофе и международной изоляции. Потеря энергетических рынков, разрушение репутации страны и превращение России в вассала Китая — итог его курса.

Видео дня

Трамп, в свою очередь, шаг за шагом разрушает представление о США как о мировой державе-лидере и надёжном партнёре. Его лозунг "Америка прежде всего" на деле означает отказ от глобальной ответственности и превращение страны в регионального игрока. Взгляд Трампа обращён в прошлое, в иллюзию, что Америка "снова станет великой" — но ценой отказа от лидерства и добровольной уступки позиций другим центрам силы.

На фоне этих политических пенсионеров президент Украины Зеленский демонстрирует качественно иную модель современного лидерства. Он не может единолично принимать судьбоносные решения — будь-то передача территорий или капитуляция перед агрессором. Не потому, что не хочет, а потому что не может. Его власть опирается на социальный консенсус, и любое решение идущее в разрез с мнением общества будет отвергнуто. Этого не понимают два "величайших и прекраснейших" лидера из прошлого. Они мыслят категориями абсолютной власти и кулуарных сделок — картёжными ставками, блефом и ложью. Диктаторы искренне не осознают, что в демократическом государстве решения не зависят от желания одного человека.

Тревожно, что даже в США система сдержек и противовесов даёт сбои и не предотвращает разрушение демократических процедур. События последнего времени показали: часть американского истеблишмента готова жертвовать демократическими институтами и государственными интересами ради личных благ и тёплого кресла. И всё же хочется верить, что главным источником легитимности любого президента США остаётся народ. Сегодня главный вопрос звучит так: позволит ли американское общество превратить великое демократическое государство в страну, где путь к "величию" означает отказ от принципов, сделавших её великой?