Александр Квасьневский рассказал о работе Мемориала Холокоста 'Бабий Яр' польским парламентариям

Член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президент Польши (1995-2005 гг.) Александр Квасьневский встретился с парламентариями польского Сейма – представителями "Парламентской группы по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яре – Для Европы Свободной от Геноцида и Ненависти".

Как известно, группа была создана с целью почтить память трагедии и просвещения о последствиях тоталитаризма, что особенно важно в 2021 году, когда отмечаются 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре.

Александр Квасьневский проинформировал депутатов Сейма о ходе проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Особый интерес у польских парламентариев вызвало взаимодействие Мемориального центра и украинского правительства.

"Этот проект – европейский. Я ценю слова поддержки, высказанные польскими депутатами этой идее. Это особенно важно в год 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Во время Холокоста миллионы людей были убиты в газовых камерах, но те, кто погиб первыми от пуль, заслуживают, чтобы память о них была почтена, чтобы этой истории посвящались уроки", – отметил Александр Квасьневский.

"Мы выражаем особое уважение и признание президенту Квасьневскому за построение современной модели польско-украинских отношений. История соседей, таких как Польша и Украина, должна быть уроком, а не препятствием для построения общего европейского будущего. Обе страны должны противодействовать истории политики террора России и Беларуси. Это общий вызов, и правдивая история может помочь нам преодолеть наши проблемы", – заявил председатель парламентской группы Марек Рутка.

Во встрече приняли участие парламентарии: Моника Фалей (Monika Falej), Мачей Копец (Maciej Kopiec), Павел Крутул (Paweł Krutul), Анита Кухарска-Дзедзич (Anita Kucharska-Dziedzic), Барбара Новацка (Barbara Nowacka), Роберт Обаз (Robert Obaz), Марек Рутка (Marek Rutka), Анджей Шейма (Andrzej Szejma) и Катаржина Уэберхан (Katarzyna Ueberhan).

Напомним, в декабре прошлого года польский Сейм объявил о создании парламентской рабочей группы к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.