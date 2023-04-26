'Акт мести': Россия высылает десять норвежских дипломатов после громкого скандала

Россия объявила персонами нон грата десятерых дипломатов из Норвегии. В ближайшее время они должны покинуть страну.

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Такое решение в МИД России приняли после того, как из Норвегии были высланы 15 сотрудников посольства РФ, которых заподозрили в шпионаже. В Осло высылку норвежских дипломатов назвали "актом мести", сообщает NRK.

Издание пишет, что посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в российский МИД утром 26 апреля. Там ему сообщили, что десять норвежских дипломатов из посольства Норвегии в Москве признали персонами нон грата и что они должны в ближайшее время покинуть территорию РФ.

"Было бы большим сюрпризом, если бы они ответили по-другому", – заявил сам посол в комментарии NRK.

В МИД РФ решение о высылке дипломатов подтвердили. Кто именно должен покинуть Россию, на данный момент неизвестно, сообщалось лишь, что среди дипломатов, объявленных в РФ персонами нон грата, есть представители аппарата атташе по вопросам обороны.

Также в РФ установили ограничения для нового найма местных сотрудников в посольстве Норвегии в РФ.

Как сообщила журналистам спикер МИД Норвегии Рагнхильд Сименстад, высылка норвежских дипломатов стала ответом на решение норвежских властей от 13 апреля о высылке 15 сотрудников российского посольства в Осло. В МИД Норвегии их уличили в сотрудничестве с российской разведкой под дипломатическим прикрытием.

"Российские власти заявляют, что эта реакция на решение Норвегии объявить нежелательными в Норвегии 15 сотрудников российского посольства в Осло. Мы рассматриваем решение России как акт мести. Все наши дипломаты в России выполняют обычную дипломатическую работу. Российские власти это хорошо знают", – подчеркнула она.

По словам Сименстад, в МИД Норвегии считают, что этот "недружественный шаг" со стороны РФ является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

До этого решения российских властей на территории РФ, в Москве и Санкт-Петербурге, работали всего 19 норвежских дипломатов.

Напомним, 13 апреля стало известно, что Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ в Осло. Причиной для такого решения стал тот факт, что 15 российских офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом. Имена и должности "дипломатов", которые должны были покинуть страну, не обнародовались.

Также сообщалось, что Россия после высылки Болгарией 70 дипломатов остановила выдачу туристических виз болгарам. По данным российских официальных источников, разрешать поездки в Россию будут только тем, у кого есть прямые родственники в РФ.