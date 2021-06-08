Африканка родила сразу 10 детей и стала мировой рекордсменкой

В Южной Африке в городе Гаутенг женщина родила сразу 10 детей. Многодетная мать вошла в Книгу рекордов Гиннесса, побив предыдущий рекорд гражданки Марокко, которая родила девятерых.

Об этом сообщило издание PretoriaNews. 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерню на 29-й неделе беременности. Сначала УЗИ показало, что у нее будет шестеро детей, потом, что восемь. В результате женщина родила семерых мальчиков и трех девочек ( чтобы посмотреть фото , доскрольте до конца страницы) .

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Мужчина Ситхоле и отец новорожденных Тебохо Цотеци безработный. Он признался, что сначала был поражен, когда ему сказали о появлении такого количества детей сразу.

"Не мог в это поверить. Я почувствовал себя одним из избранных детей Бога, получив такое благословение, когда многим людям нужны дети. Я ценю это чудо и не могу дождаться, когда возьму их на руки", – сказал он.

Роды не обошлись без кесарева сечения. По словам врачей, дети проведут следующие несколько месяцев в инкубаторе, потому что эта беременность "высокого риска". Опасность заключается в том, что в утробе недостаточно места для скольких детей и они рождаются очень маленькими.

Медики рассказали, что такая беременность может быть результатом лечения бесплодия с несколькими оплодотворенными эмбрионами, веденными в матку. Однако Ситхоле забеременела естественным путем.

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