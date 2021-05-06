В Африке женщина родила девятерых детей. Фото

25-летняя жительница Мали (Западная Африка) успешно родила сразу девятерых младенцев – пять девочек и четыре мальчика.

Как пишет Mirror, роды у Халимы Сиссе принимали в Марокко: именно туда, в специальную клинику, женщину отправили власти Мали. Ей было сделано кесарево сечение.

После УЗИ врачи думали, что женщина родит семерых детей, но вышло на двое больше.

Мать и все новорожденные чувствуют себя хорошо. Ожидается, что они смогут вернуться домой уже через несколько недель.

Девятерня – это чрезвычайно редкое явление, обычно связанное с осложнениями, в результате которых младенцы умирают.

Медикам известны два таких случая – в Австралии в 1971 году и в Малайзии в 1999 году, и в обоих никто из детей не выжил.

В 2009 году у американки родилось восемь детей, и все они выжили, причем зачаты они были с помощью искусственного оплодотворения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии женщина впервые в мире родила здорового ребенка после пересадки матки от умершего донора.