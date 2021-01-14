От коронавируса в мире вакцинировались уже почти 30 млн: какие страны в топе

Общее количество вакцинированных от коронавируса в мире составило почти 30 млн человек; больше всего доз вакцины от COVID-19 использовали Израиль, Арабские Эмираты и Бахрейн.

Такую статистику 14 января опубликовал сайт Our World in Data. Подсчеты велись из расчета количества введенных доз препарата на 100 человек.

Израиль использовал 23 дозы вакцины на каждую сотню граждан, Арабские Эмираты – 14,1, Бахрейн – 5,75 (по данным на 12 января).

В Великобритании этот показатель составлял 4,52 на каждые 100 человек (на 12 января), США – 3,11.

Для сравнения: 10 дней назад, по данным на 3 января, показатель уровня иммунизации по указанным странам составлял:

Израиль – 14,14 дозы препарата на каждую сотню граждан;

Бахрейн – 3,62;

Великобритания (на 27 декабря) – 1,39;

США – 1,38.

Арабских Эмиратов на тот момент вовсе не было в списке.

Также, по новым подсчетам, вакцинация быстрее всео идет в таких странах мира:

Дания – 2,04 (на 12 января);

Исландия – 1,43 (на 30 декабря 2020-го);

Италия – 1,32 (на 12 января);

Испания – 1,24;

Словения – 1,18 (на 12 января);

Канада – 1,03 (на 12 января);

Эстония – 1,02;

Германия – 0,9 (на 12 января);

Хорватия – 0,84;

Польша – 0,82;

Румыния – 0,8;

Китай – 0,69;

Кипр – 0,69 (на 10 января);

Россия – 0,55 (на 2 января);

Саудовская Аравия – 0,51 (на 11 января);

Франция – 0,38;

Аргентина – 0,37;

Мексика – 0,07 (на 12 января).

Среднемировой показатель вакцинации от коронавируса составил 0,38 дозы на 100 человек (на 12 января).

На сайте уточнили, что единица расчетов считается разовой дозой и может не равняться общему количеству вакцинированных людей в зависимости от конкретного режима дозирования: к примеру, люди получили несколько доз.

В Украине иммунизацию от коронавируса планируют начать в феврале. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Общенациональный план по вакцинации украинцев был утвержден Министерством здравоохранения в конце декабря минувшего года.

Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Всего в течение 2021-2022 годов прививками собираются охватить не менее 50% населения страны, то есть 20 млн человек.

Первый контракт на поставку вакцины Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech. В максимально короткие сроки наша страна должна получить 1,9 млн доз этого препарата.

Также Степанов сообщил, что переговоры о поставке вакцины ведутся с еще несколькими изготовителями.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Турции 13 января стартовала вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай), который закупила и Украина. Одним из первых прививку сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.