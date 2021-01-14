Африка отримала сотні мільйонів доз вакцин проти COVID-19

Африка отримала попередні 270 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу від різних виробників. Вони були доставлені Африканським союзом (АС) для поширення по всьому континенту.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що дози будуть використані цьогоріч, передає ВВС. Від зазначив: хоча це тільки частина з усіх обіцяних доз, навіть їхньої загальної кількості все ще недостатньо для вакцинації всього регіону з населенням 1,3 млрд людей.

"Завдяки нашим зусиллям ми отримали попередню кількість 270 мільйонів вакцин від трьох основних постачальників: Pfizer, AstraZeneca (через Інститут сироватки Індії) і Johnson&Johnson", – сказав лідер ПАР.

За його словами, не менш ніж 50 мільйонів доз будуть доступні "на вирішальний період із квітня до червня 2021 року". Також регіон очікує близько 600 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX, спрямованої на забезпечення вакцинами країн із більш низьким рівнем доходів.

Хоча на сьогодні кількість інфікованих і рівень смертності порівняно нижчий на більшій частині Африки, в деяких регіонах кількість випадків захворювання знову зростає. Тривогу викликає і новий штам СOVID-19 у Південній Африці, який становить більшість нових заражень.

Рамафоса підкреслив, що офіційні особи стурбовані тим, що доз від COVAX, випущених у першій половині 2021 року, вистачить тільки для вакцинації медичних працівників. Із населенням 1,3 мільярда людей і тим, що кожен потребує двох щеплень, Африці потрібно майже 2,6 мільярда доз, щоб вакцинувати всіх жителів континенту.

На сьогодні в Африці зареєстровано понад 3 мільйони випадків коронавірусу і понад 75,8 тисяч смертей від нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 14 січня, проти СOVID-19 у світі вакцинували вже майже 30 мільйонів людей.