Афганская беженка родила во время эвакуационного рейса: ее малышка увидела мир на высоте 9 км. Фото

26-летняя беженка из Афганистана по имени Соман Нури родила девочку на борту эвакуационного самолета, который направлялся в Бирмингем (Великобритания) из Дубая. Ранее борт вылетел из Кабула и сделал временную остановку в ОАЭ.

Схватки у женщины начались, когда самолет Turkish Airlines летел на высоте более 9 км. На борту не было врачей, поэтому роды пришлось принимать бортпроводникам, передает BBC.

Девочку, появившуюся на свет во время полета, назвали Хавва (по-английски – Ева). В авиакомпании сообщили, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Видео дня

Известно, что роженицу эвакуировали из Афганистана вместе с ее 30-летним мужем и еще двумя их детьми.

Самолет с женщиной, ребенком и другими беженцами на борту пришлось посадить в Кувейте в целях безопасности. После этого он продолжил свой путь в Англию.

Напомним, еще одна беженка из Афганистана родила на борту эвакуационного самолета C-17 ВВС США. Пилотам пришлось снизить высоту, так как женщине стало плохо.

Как сообщал OBOZREVATEL: