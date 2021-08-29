Афганская беженка родила во время эвакуационного рейса: ее малышка увидела мир на высоте 9 км. Фото
26-летняя беженка из Афганистана по имени Соман Нури родила девочку на борту эвакуационного самолета, который направлялся в Бирмингем (Великобритания) из Дубая. Ранее борт вылетел из Кабула и сделал временную остановку в ОАЭ.
Схватки у женщины начались, когда самолет Turkish Airlines летел на высоте более 9 км. На борту не было врачей, поэтому роды пришлось принимать бортпроводникам, передает BBC.
Девочку, появившуюся на свет во время полета, назвали Хавва (по-английски – Ева). В авиакомпании сообщили, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Известно, что роженицу эвакуировали из Афганистана вместе с ее 30-летним мужем и еще двумя их детьми.
Самолет с женщиной, ребенком и другими беженцами на борту пришлось посадить в Кувейте в целях безопасности. После этого он продолжил свой путь в Англию.
Напомним, еще одна беженка из Афганистана родила на борту эвакуационного самолета C-17 ВВС США. Пилотам пришлось снизить высоту, так как женщине стало плохо.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Великобритания заявила об окончании эвакуации людей из Афганистана. За две недели на британских самолетах из страны вывезли более 15 тыс. человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Евросоюзу может угрожать миграционный кризис из-за событий в Афганистане, и призвал США к действиям.