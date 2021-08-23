Афганская беженка родила на борту самолета: пилотам пришлось снизить высоту для ее спасения

Беженка из Афганистана родила ребенка прямо на борту эвакуационного самолета C-17 ВВС США. Это произошло в субботу, 21 августа.

У женщины начались осложнения из-за низкого давления воздуха, когда борт находился на высоте более 8 тысяч метров. Командир самолета принял решение снизить самолет, чтобы роженице стало легче, сообщили на странице Командования воздушной мобильности США в Facebook.

Это помогло повысить давление и стабилизировать состояние афганки, что в конечном итоге спасло ей жизнь.

Ребенок успел появится на свет до того, как судно приземлилось на авиабазе Рамштайн в Германии. Роженицу с младенцем сначала перевели в грузовой отсек самолета, а после – госпитализировали в ближайшее медучреждение.

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Известно, что сейчас и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Уточняется, что женщину, которая родила на борту самолета, эвакуировали из Афганистана вместе с семьей, их личности не раскрываются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Кабула собрались тысячи людей, которые хотели сбежать из страны. В давке погибли семеро афганцев, после чего аэродром временно закрыли.