Администрация Трампа запускает программу сокращения федерального правительства: предлагают госслужащим вместо этого

Администрация президента Дональда Трампа обнародовала меморандум, в котором предложила служащим федерального правительства финансовый стимул для увольнения со своих должностей. Федеральным служащим разослали письма с предложением уйти в отставку в обмен на сохранение заработной платы до 30 сентября.

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Об этом пишет CBS News со ссылкой на чиновников Белого дома, и информацию The Washington Post. Отмечается, что такие электронные письма получили большинство из 2 миллионов федеральных работников.

"Программа отложенной отставки" направлена на прекращение практики работы на дому и является частью усилий администрации Трампа по сокращению федеральной рабочей силы. По словам представителей администрации, всего около 6% служащих федерального правительства работают полный рабочий день.

Программа не будет распространяться на персонал в армии, почтовую службу США, иммиграционные правоохранительные органы, национальную безопасность и другие должности.

В общеправительственном электронном письме говорится, что работники должны до 6 февраля решить, будут ли они участвовать в этой программе. Те из них, которые согласятся на увольнение в сентябре, будут получать весь этот период всю зарплату и льготы вне зависимости от ежедневной нагрузки. Их освободят "от всех применимых требований к личной работе". В частности, от распоряжения Трампа о том, что они должны вернуться на работу в своих офисах на полный рабочий день.

Чиновники, готовые к этому шагу, должны принять предложение до 6 февраля и отправить ответ на электронное письмо со словом "resign" (увольняюсь).

Также в письме сообщили, что тем служащим, которые решат остаться на своей работе, "не могут дать полной уверенности" в сохранении занимаемых должностей.

Ожидается, что в рамках этой программы в сентябре уволятся до 10% федеральных служащих, а это 200 000 работников.

Профсоюзы, представляющие федеральных служащих, подвергли критике такой шаг администрации.

В частности, профсоюз работников Национального казначейства (National Treasury Employees Union), насчитывающий около 150 тысяч федеральных работников, призывал их не увольняться, вместо этого сообщил своим членам, что записка об увольнении "создана для того, чтобы побуждать или напугать и заставить уволиться".

Как пишет The Washington Post, эти увольнения вероятно повлекут за собой волну выхода на пенсию, а также помешают недавним выпускникам колледжей работать на госдолжностях, и увеличат претендентов на работу в некоммерческом и частном секторах.

Предложение уйти в отставку в обмен на зарплату до сентября отражает цели "Департамента эффективности правительства". Как известно, его руководителем Трамп назначил миллиардера Илона Маска. Ранее Маск призвал к массовому сокращению штата федерального персонала, пообещав, что возглавляемая им структура будет сотрудничать с агентствами США, чтобы определить минимальное количество сотрудников, необходимых для выполнения основных функций.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель аппарата президента США Сьюзи Уайлз отказала миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства Илону Маску в предоставлении постоянного офиса в Западном крыле Белого дома. Его команду разместят в здании неподалеку – через дорогу от основного комплекса. В то же время глава аппарата приказала работникам нового Департамента отчитываться перед ней.

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