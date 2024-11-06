Администрация Байдена планирует выделить Украине остаток помощи в сфере безопасности до инаугурации Трампа – Politico

Администрация американского президента Джо Байдена планирует срочно отправить Украине более 6 миллиардов долларов помощи в области безопасности для борьбы с вторжением РФ. Белый дом намерен передать Киеву средства до того, как состоится инаугурация Дональда Трампа, который, предварительно, выиграл выборы президента.

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Об этом пишет издание Politico с ссылкой на двух американских чиновников. По предварительным данным, инаугурация новоизбранного президента Штатов запланирована на понедельник, 20 января 2025 года.

Как отмечается, план, описанный собеседниками журналистов, единственный, который есть у Белого дома, чтобы продолжать отправлять Украине вооружение. Однако он имеет много трудностей.

Дело в том, что обычно обычно боеприпасы и оборудование доставляются в Украину в течение месяцев после объявления пакета помощи, поэтому все, что будет отправлено в ближайшие недели, скорее всего, не будет полностью доставлено до инаугурации Трампа. Новый президент может остановить поставки до того, как они окажутся на месте.

Кроме того, проблема еще и в том, что США могут отправлять только то оборудование, которое уже есть на складах. Новые поставки зависят от того, насколько быстро можно будет производить или заказывать новые артиллерийские снаряды и оружие для их замены.

"Мы ежемесячно отправляем все, что может производить промышленность, но проблема в том, что отправлять вооружение можно только по мере его производства. Администрация могла бы залезть в запасы и быстрее отправлять оборудование, но неясно, захочет ли Пентагон это сделать, поскольку это повлияет на его собственную готовность", – сказал Марк Канчиан, бывший чиновник по бюджету Министерства обороны, который теперь работает в Центре стратегических и международных исследований.

Представитель Пентагона подполковник Чарли Диц отметил, что ведомство "готово к предоставлению разрешенной помощи для поддержки Украины".

"Мы ожидаем, что получим дополнительную помощь в ближайшие недели", – сказал чиновник.

Как известно, Трамп и его кандидат на пост вице-президента Штатов Джей Ди Вэнс раскритиковали администрацию Байдена за передачу Украине миллиардной военной помощи. Ожидается, что став президентом страны, Трамп значительно уменьшит помощь Киеву для борьбы с вторжением РФ.

"Первое, что он сделает, это свернет помощь Украине. Я бы ожидал, что он устроит из этого большое шоу. Он скажет "обещание выполнено", и остановит это, я в этом уверен", – сказал Джим Таунсенд, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по НАТО и Европе во время администрации Обамы.

В то же время в Сенате по-прежнему сохраняется значительная поддержка республиканцев в отношении продолжения помощи Украине. Сенатор Роджер Уикер (республиканец от Миссисипи), вероятный следующий глава Комитета Сената по вооруженным силам, в прошлом месяце направил Байдену письмо, призывая его ускорить поставки оборудования для Украины и увеличить американское производство до окончания его срока, чтобы быстро укрепить Украину.

Напомним: лидер Республиканской партии Дональд Трамп, предварительно, побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалу Харрис, получив необходимые 270 голосов избирателей.

Инаугурация новоизбранного президента США, предварительно, запланирована на понедельник, 20 января 2025 года. Республиканец уже официально объявил о своем выигрыше на выборах, назвав себя 47-м президентом Соединенных Штатов и пообещав привести страну в новую эру процветания.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам эксперта Александра Краева, говоря выборы в США по поводу украинских интересов, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучше" или "хуже" – важнее определить, кто из них будет менее рискованным.

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