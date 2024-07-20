'Абсурдный уровень цинизма': Венс призвал Байдена немедленно уйти в отставку с поста президента США

Люди, призывающие Джо Байдена только прекратить баллотироваться, проявляют абсурдный уровень цинизма. Потому что он должен уйти в отставку с поста президента.

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Такое мнение высказал Джей Ди Вэнс в соцсети Х(Twitter). Политик является кандидатом в вице-президенты США от команды Дональда Трампа.

"Все, кто призывает Джо Байдена прекратить баллотироваться, не призывая его также уйти в отставку с поста президента, выявляют абсурдный уровень цинизма. Если вы не можете баллотироваться, вы не можете занимать должность. Он должен уйти в отставку сейчас", – написал Ди Вэнс .

Напомним, что в случае победы республиканцев на президентских выборах в США сенатор Джей Ди Венс, негативно относящийся к поддержке Украины, вероятно станет вице-президентом Дональда Трампа. Тем не менее, он, скорее всего, не повлияет на внешнюю политику, включая вопросы поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что если действующий президент США Джо Байден выйдет из избирательной гонки, кандидатом от Демократической партии может стать вице-президент Камала Гаррис. Вопрос о замене Байдена на Гаррис еще не решен, однако доноры Демократической партии уже "строятся в очередь", чтобы финансировать избирательную кампанию вице-президента, если она вступит в гонку.

Пока в Демократической партии США наблюдается определенный раскол. OBOZ.UA рассказывал, что происходит вокруг выдвижения Байдена и почему все идет к открытому скандалу.