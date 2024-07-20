Заменит ли Камала Харрис Байдена на выборах: союзники привлекают спонсоров, сама вице-президент выступает против

Если действующий президент США Джо Байден выйдет из избирательной гонки, кандидатом от Демократической партии может стать вице-президент Камала Харрис. Вопрос о замене Байдена на Харрис еще не решен, однако доноры Демократической партии уже "строятся в очередь", чтобы финансировать избирательную кампанию вице-президента, если она вступит в гонку.

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Об этом ссылаясь на анонимные источники сообщает Politico. В то же время сама Харрис остается одним из самых ярых защитников Байдена, в том числе и после неудачных для него дебатов с оппонентом – кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

В Демократической партии продолжаются дискуссии о том, выдвигать ли на выборы Байдена. В случае, если действующий президент сойдет с избирательной гонки, демократы могут выдвинуть кандидатом в президенты вице-президента Камалу Харрис. Ее союзники уже начали привлекать доноров Демократической партии для оказания ей поддержки.

"По словам людей, знакомых с этими процессами, одна из донорских советниц Демократической партии начала собирать пожертвования от женщин-доноров-демократов в поддержку Харрис, а женская политическая организация начала общаться со своей донорской базой, пытаясь обеспечить первоначальную волну вкладов на потенциальную кампанию Харрис" , – пишет издание.

Politico добавляет, что с журналистами собеседники общались на условиях полной анонимности – из-за "чрезвычайно деликатной позиции Харрис как соратницы Байдена" и напряженности внутри Демократической партии по поводу участия действующего президента США в избирательной гонке.

"Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, являющаяся сигналом того, что мы все за нее", – отметила представительница одной из женских политических организаций.

Эта организация готовит электронные письма к потенциальным донорам, чтобы привлечь их в случае, если Харрис вступит в гонку. Некоторые из доноров между тем уже заявили, что готовы пожертвовать деньги на ее избирательную кампанию.

Как заметил один из собеседников издания, доноры "строятся в очереди", чтобы поддержать Харрис, "как только она станет кандидатом".

"Мы точно знаем, что мы слышим от всех наших доноров, что они хотят поддержать ее", – говорится в публикации.

По словам советника по вопросам донорства, уже пять доноров взяли на себя обязательство сделать "шестизначные пожертвования" Демократической партии и кандидату в президенты Харрис. Однако "эти усилия еще только зарождаются и статус финансирования кампании будет неясным, если в конечном итоге в номинации примут участие несколько женщин".

"Эти усилия проходят на фоне хаоса среди чиновников Демократической партии, непрерывных призывов к Байдену уйти в отставку и мрачных результатов опросов, предрекающих все более мрачное будущее для шансов президента на второй срок", – пишет Politico, добавляя, что импульс к укреплению позиций Харрис , который поддерживают женщины-доноры, также свидетельствует о том, что ее позиция как кандидата взамен Байдена нестабильна.

В то же время, по данным издания, в случае проведения открытого съезда Демократической партии вместо Байдена баллотироваться в президенты имеют шансы губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер.

Напомним, в настоящее время в Демократической партии США наблюдается определенный раскол. OBOZ.UA рассказывал, что происходит вокруг выдвижения Байдена и почему все идет к открытому скандалу.