Гербст: нет причин считать, что Джей Ди Вэнс будет иметь влияние во внешней политике кабинета Трампа

В случае победы республиканцев на президентских выборах в США сенатор Джей Ди Венс, который негативно относится к поддержке Украины, предположительно станет вице-президентом Дональда Трампа. Однако, он, скорее всего, не повлияет на внешнюю политику, включая вопросы поддержки Украины.

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Такое мнение высказал в комментарии СМИ в Вашингтоне Джон Гербст, посол США в Украине (2003-2006 гг.), являющийся директором Евразийского центра "Атлантического совета". По его словам, если же победит в выборах действующая вице-президент Камала Гаррис, то внешняя политика, которую мы наблюдаем сейчас, вероятно, будет продолжаться.

"У меня нет сомнений, что (в случае избрания Трампа – ред.) внешней политикой будут руководить люди, занимающие ключевые должности в Государственном департаменте, Министерстве обороны и Совете национальной безопасности и, конечно же, сам президент Трамп", – отметил экспосол.

На вопрос о том, как нынешнее негативное отношение Джей Ди Венса к поддержке Украины может повлиять на развитие событий, Гербст отметил, что не видит причин считать, что Венс будет иметь влияние на внешнюю политику кабинета Трампа.

"Мы пока не знаем, какой будет его роль в новой администрации. Но я думаю, что можно с уверенностью сказать: он был избран (на позицию вице-президента – ред.) без учета его внешнеполитических соображений", – отметил эксперт.

Гербст также отметил, что пока рано говорить о том, кто победит на выборах – республиканцы или демократы, отметив, что стоит подождать несколько месяцев до результатов.

Он также прокомментировал возможные изменения во внешней политике в случае победы демократов, если Эстафету Джо Байдена подхватит другой кандидат.

"Если это будет (действующая вице-президентка – ред.) Камала Гаррис, я думаю, есть достаточно хорошие шансы, что внешняя политика, которую мы видим сейчас, будет продолжаться дальше", – добавил Гербст.

В случае победы Камалы Гаррис, она, вероятно, будет полагаться на команду советников, большинство из которых работают в администрации США. Если же демократы выдвинут другого кандидата, то возможны разные сценарии развития событий.

Ранее сообщалось, что если действующий президент США Джо Байден выйдет из избирательной гонки, кандидатом от Демократической партии может стать вице-президент Камала Гаррис. Вопрос о замене Байдена на Гаррис еще не решен, однако доноры Демократической партии уже "строятся в очередь", чтобы финансировать избирательную кампанию вице-президента, если она вступит в гонку.

Напомним, в настоящее время в Демократической партии США наблюдается определенный раскол. OBOZ.UA рассказывал, что происходит вокруг выдвижения Байдена и почему все идет к открытому скандалу.