Раскол Демократической партии США: что происходит вокруг выдвижения Байдена и почему все идет к открытому скандалу

Многочисленные сообщения американских СМИ говорят о том, что ожидается, что президент Джо Байден сделает важное заявление о своих ближайших днях. При этом многие настроены на перспективы заменить Байдена вице-президентом Камалой Гаррис, несмотря на предостережения по поводу ее политической уязвимости и реальности, что имело гарантий, что это расчистить путь к победе в ноябре.

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Байден испытал сильное давление со стороны партийных лидеров, в частности бывшего спикера Нэнси Пелоси, лидера статуса в Сенате Чака Шумера и лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, прямо сказали президенту, что большинство сенаторов-демократов и большое количество членов Палаты представителей не думают, что он может победить бывшего президента Трампа. С которым в пятницу, 19 июля, пообщался Владимир Зеленский.

Стратеги Демократической партии говорят, что Байден не смог заверить ни их, ни доноров партии, что он может прийти в себя после катастрофического результата в дебатах и развить непрерывные вопросы о его умственных способностях, энергии и здоровье. "Масла в огонь" добавило и то, что Байден сдал положительный результат теста на COVID-19 и приостановил его полностью, чтобы "самоизолироваться", что в очередной раз демонстрирует его слабое здоровье.

При этом 19 июля вечером поступило сообщение, что Байден намерен на следующей неделе возобновить участие в предвыборных агитационных мероприятиях.

О том, какая ситуация вокруг понятия Джо Байдена по избирательной гонке и кто может его заменить – в материале OBOZ.UA.

Дамбу прорвало

Давление на действующего президента Байдена относительно его понятия по избирательной гонке значительно усилилось в последние дни.

81-летний президент, находящийся сейчас на самоизоляции через COVID, публично сохраняет твердую позицию. Но не публично он смирился с растущим давлением, плохими опросами и непосильным вниманием. Все это невозможно продлить его избирательной кампании.

Лидеры Демократической партии, его друзья и ключевые доноры полагают, что Байден не сможет победить. Он не может изменить общественное мнение о своем возрасте и остроте разума и не может получить широкий конгресс.

На днях Байден в очередной раз попал в беду из-за плохой памяти во время интервью с журналистами, когда не смог защитить вспомнить имя и фамилию министра США Ллойда Остина и назвал его "тот чернокожий мужчина".

Давление на него с требованием отойти в сторону, как на кандидата, выросло до невыносимого уровня, особенно в последние несколько дней. Сегодня уже почти две трети демократов хотят, чтобы Байден снялся с президентской гонки. Кампания панического давления, обрушившаяся на Байдена в последние дни, достаточно скоординирована.

Сначала достаточно активно выступили лидеры бизнеса и активисты, поддерживавшие демократов, призвав Джо Байдена выйти из президентской гонки. По сообщению The Hill, на днях уже авторитетные лидеры Демократической партии – лидер списка в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прямо заявили президенту на особых встречах, что среди демократов существует большой пессимизм по поводу того, что он может победить в ноябре.

CNN сообщило, что Пелоси приватно предупредила Байдена в последнем разговоре, что он может разрушить шансы на крупных в Палате представителей от Демократической партии.

Проте Байдена нельзя просто так вытеснить. Делегаты у него есть. Никто не может их устранить. Он должен сделать это по собственному желанию.

На данный момент руководство Национального комитета Демократической партии США заявило, что намерено выдвинуть президента Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к главе государства снять свою кандидатуру.

"Благодаря вам каждый избиратель в этой стране будет иметь равную возможность проголосовать за наших кандидатов. Джо Байден и (вице-президент США) Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам", - заявил председатель DNC Джейми Харрисон.

Кто вместо Джо?

У партии нет консенсуса ни относительно того, кто должен заменить Байдена, ни как это сделать. Опрос также не дал указаний на то, какой альтернативный кандидат противостоял бы Трампу значительно лучше, чем Байден. К слову, это тезис, какому президенту и его близким работникам нужно, пытаясь подавить внутрипартийный бунт. Но законодатели от Демократической партии и доноры утверждают, что кандидатура Байдена находится в таком ужасном состоянии, что стоит рисковать хотя бы только для остановки, чтобы потерять то, что на выборах.

На первый взгляд, кандидатуры у демократов есть, по крайней мере, озвученный список насчитывает несколько человек. Одно время довольно активно обсуждали кандидатуру первой леди Мишель Обамы, который является кандидатом мечты для многих демократов, но эта фантазия вряд ли станет реальностью, учитывая ее решение несогласием на баллотирование.

На слуху кандидатуры сенатора Марка Келли (штат Аризона), губернатора Кентукки Энди Бешира и губернатора Северной Каролины Роя Купера. И все же наиболее вероятный сценарий – Байден отходит на сторону и поддерживает вице-президента США Камалу Харриса. Такая проблема – Гаррис непопулярный в США. В частных беседах даже ее сторонники признаются: Гаррис не смогла доказать избирателям, что именно она – будущий лидер партии, не говоря уже о будущем лидере страны. Лидеры Конгресса также "прохладно" относятся к Гаррису как к кандидату, но признают, что ее положительный рейтинг сегодня выше, чем у Байдена и другого выхода, просто уже не существует.

"Разговоры об уходе Байдена происходят, и они сильнее, чем несколько дней назад", – отмечают американские СМИ со ссылками на лидеров и основных финансовых доноров демократов. Ожидается, что семья и ближайшие работники Байдена обсудят предстоящие кампании в эти выходные.

19 июля, вероятная кандидатка на замену Байдена в избирательной гонке – Камала Гаррис заявила, что план устранения Байдена от участия в выборах, в котором, по ее мнению, принимают участие многие влиятельные фигуры Демпартии, привидет к хаосу и дестабилизации, а потому она настаивают на тому, чтобы Байден остался кандидатом.

Байден продолжать борьбу как с мятежом, так и с мятежом в середине демократов

Ожидается, Джо Байден может объявить свое решение с каждым днем, но пока президент скрывается в своем доме в штате Делавер, изолируется после положительного результата теста на Covid, который заставил его сократить перед выбором снова. При этом старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс возразил, что Байден планирует выйти из гонки.

"Неправда", — сказал он после того, как The Hill сообщила, что Байден, как ожидается, принимает решение о своем политическом будущем в ближайшие дни.

Источник сообщил, что предвыборная кампания Байдена планирует "выйти на следующей неделе", но также отмечается, что это скоро может измениться. Высокопоставленный чиновник Белого дома включит в ABC News, что ничего не изменилось по поводу кандидатуры Байдена и планирует начать предвыборную на следующей неделе.

"Он выиграет номинацию, а затем партии нужно будет объединить", - сказал чиновник ABC News.

При этом, как отмечают у демократов, чем больше Байден медлит с объявлениями о решении выйти из гонки, тем "труднее нам сделать все изменения", чтобы построить вокруг нового кандидата.

Уже поздно вечером, 19 июля, распространено заявление избирательного штаба Байдена, в котором говорится, что президент США намерен на следующей неделе возобновить участие в предвыборных агитационных мероприятиях.

Уже поздно

"То, что действующий президент США может сняться с избирательной гонки, американские эксперты прогнозировали уже определенный час назад. В последнее время Джо Байден предоставил еще больше причин для такого развития событий. То есть, на сегодняшний день это возможно, ввиду того, что происходит вокруг Байдена и кампании", – такое мнение в эксклюзивном его комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентской комиссии по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Что касается кандидатуры, которая может занять место Байдена, то, по мнению Александра Мережко, демократы останавливаются на Камале Гаррис, хотя она и недостаточно харизматична, а ее рейтинг недостаточно высок.

"Демократы сами создали такую ситуацию, так сказать ограниченного выбора. После победы в 2020 году Байдену рекомендовали назначить на пост вице-президента более харизматичную кандидатуру, чем Гаррис. Он этого не сделал. Теперь у демократов нет реальной замены Байдену. Поэтому, к сожалению, шаг по замене действующего президента другим кандидатом радикально не изменит ситуацию. Просто поздно уже что-либо менять, еще и не имея харизматичного лидера. То есть, демократы сейчас попали в проигрышную ситуацию по любому варианту, к сожалению", – отметил Мережко.