Аббас требует от США признания палестинского государства и членства в ООН: что происходит

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном потребовал признания Штатами палестинского государства, которое охватывало бы Западный Берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа. Также он настаивает на полноправном членстве в ООН.

Об этом сообщило издание Times of Israel. Их встреча состоялась в Рамалле в среду, 8 февраля. Блинкен находится в своем пятом дипломатическом турне по Ближнему Востоку с начала войны в секторе Газа.

Аббас, как пишут журналисты, подчеркнул, что "мира и безопасности можно достичь только путем решения проблемы двух государств".

Также он выразил свое "разочарование" по поводу одобренного на прошлой неделе Палатой представителей запрета на въезд в США для членов Организации освобождения Палестины (ООП), а также ХАМАС и "Исламского джихада", заявив, что эта мера "повлияет на американскую роль" в формировании политики региона. Законопроект еще должен быть одобрен Сенатом.

Глава Палестинской автономии также призвал активизировать усилия по прекращению "израильской агрессии" и перемещению палестинского народа как в Газе, так и на Западном Берегу, а также положить конец нападениям поселенцев на палестинцев, особенно в долине реки Иордан.

Аббас также призывает Блинкена усилить давление на Израиль, чтобы он высвободил средства, предназначенные для Рамаллы, которые Израиль удерживал под предлогом того, что они могут быть переданы ХАМАС.

Как известно, ранее Аббас сказал, что Палестинская автономия готова взять контроль над сектором Газа. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы Аббас получил власть над сектором Газа.

Напомним, что в 1990-х годах для управления сектором Газа и частью территорий Западного берега реки Иордан была создана Палестинская автономия. В 2005 году войска Израиля окончательно вышли из Газы, отдав его под полный контроль этой структуры.

В 2007 году в результате внутренней гражданской войны полный контроль над сектором Газа получила группировка ХАМАС, тогда как Западный берег Иордана остался под контролем официальной Палестинской автономии.

США неоднократно призывали к восстановлению власти Палестинской автономии над Газой. Однако Нетаньяху всегда выступал против этой идеи ссылаясь в том числе и на то, что ПА до сих пор не осудила нападение ХАМАС на Израиль.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Нетаньяху проинформировал США, что будет настаивать на том, чтобы после войны Иерусалим взял контроль над Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. Таким образом он выступил против правления Палестинской автономии после ликвидации группировки ХАМАС.

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