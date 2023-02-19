''Мы просто победим, детка!'' Пелоси пообещала держаться с Украиной до конца

Экс-спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси обратилась к Украине и всему нашему народу с твердой увренностью в победе. Она ласково назвала наше молодое государство "крошкой" и заверила, что Соединенные Штаты будут на его стороне до финала кровопролитной войны.

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"Мы просто победим, детка", – сказала американская чиновница во время выступления на международной конференции по безопасности в Мюнхене. Она обратилась ко всем, кто "устал от войны, заметно поистратился" на помощь Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Простые американцы, приютившие беженцев из Украины в своих домах, полностью поддерживают нашу позицию. Мы будем стоять до победного конца, потому что это разговор о свободе, о демократии, о независимости целой страны", – отметила Пелоси.

Политик также добавила, что ценности, за которые сегодня борется Украина, полностью совпадают с теми, которые в течение многих веков декларируют Соединенные Штаты. Поэтому у Киева не должно возникать сомнений: американская сторона заинтересована в том, чтобы он выстоял и победил.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава итальянского правительства Джорджа Мелони прибудет в Киев, чтобы продемонстрировать свою безоговорочную поддержку Украины. Европейская чиновница встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной помощи.

Представитель ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что международным партнерам Украины следует ускориться в оказании военной помощи. Сегодня украинская нация платит колоссальную цену за достижение своей независимости для обеспечения безопасности всего цивилизованного мира.

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