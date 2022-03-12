70% американцев считают россиян главным врагом – опрос

Подавляющее большинство американцев считает Украину дружественной страной. В то же время почти 70% американцев считают Россию врагом, больше, чем любую другую страну в опросе, включая Северную Корею и Иран.

Такие результаты показал опрос YouGov, сообщает американское издание The New York Times. Отмечается, что 81% американцев считают Украину либо дружественной, либо союзником, что сравнимо или даже превосходит показатели многих давних союзников США, таких как Франция или Япония. Только Великобритания, Канада и Австралия получили более благоприятные оценки избирателей.

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США настойчиво поддерживают Украину в войне против России. В частности, на этой неделе практически единогласно Палата представителей приняла план расходов в размере 13,6 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, для помощи в защите от российской агрессии США и другие государства-члены НАТО передали Украине около 20 тысяч ракет – как противотанковых, так и зенитных ракет Stinger. Еще до вторжения России западные страны начали предоставлять Украине помощь в обеспечении безопасности на фоне растущей угрозы со стороны РФ.