США отправили Украине большое количество ракет

Для помощи в защите от российской агрессии США и другие государства-члены НАТО передали Украине около 20 тысяч ракет - как противотанковых, так и зенитных ракет Stinger.

Такие цифры, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, назвали в CNN.

Еще до вторжения России западные страны начали предоставлять Украине помощь в обеспечении безопасности на фоне растущей угрозы со стороны РФ.

Когда же Путин отдал приказ своим войскам атаковать Украину - мир еще активнее начал помогать Киеву вооружаться. С 24 февраля 14 стран мира подключились к помощи Украине, в том числе, и серьезным вооружением. Некоторые из этих государств ранее не оказывали настолько серьезной помощи другим странам. Перечислить государства, помогающие Украине, чиновник отказался, предоставив им право самим говорить за себя.

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После начала вторжения России в Украину официальный Вашингтон также согласовал выделение военной помощи для украинской армии на сумму 350 миллионов долларов. По словам собеседника CNN, уже через неделю после принятия решения Белым домом "подавляющая часть" пакета помощи была доставлена в Украину. То, что доставить пока не успели - а речь идет о вооружении на сумму порядка 100 миллионов, - в США рассчитывают передать ЗСУ "в ближайшие несколько дней".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мужество и профессионализм украинских защитников, усиленный помощью Запада, позволяет нашему войску наносить колоссальные потери армии захватчика. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, за 12 дней войны в Украине перемололи уже треть российской армии.