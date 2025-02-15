26-летняя инфлюэнсерша-трампистка заявила, что тайно родила ребенка Илону Маску: что известно

Американская инфлюэнсерша, поддерживающая политическое движение MAGA, объявила, что тайно родила ребенка от Илона Маска. Она стала матерью пять месяцев назад, однако скрывала эту информацию ради безопасности ребенка.

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Однако в последнее время, по словам женщины, в СМИ начали появляться слухи, которые заставили ее обнародовать правду. Об этом 26-летняя Эшли Сент Клер сообщила в принадлежащей миллиардеру соцсети X.

"Пять месяцев назад я приветствовала нового ребенка в мире. Илон Маск – отец", – написала она.

По словам Сент Клер, она хотела защитить конфиденциальность и безопасность их ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены это сделать, несмотря на вред, который это нанесет.

"Я хочу, чтобы мой ребенок рос в нормальной и безопасной среде. По этой причине я прошу, чтобы СМИ уважали конфиденциальность нашего ребенка и воздерживались от назойливых репортажей", - добавила женщина.

После этого заявления Маск отреагировал в комментариях к посту одного из своих подписчиков, назвал рождение еще одного ребенка "побочным квестом" миллиардера. В ответ он опубликовал эмодзы со слезами от смеха.

Как пишет Daily Mail, Сент-Клер ранее жила в роскошном кондоминиуме на Манхэттене, где аренда стоила от 12 до 15 тысяч долларов в месяц. Ее соседи рассказали, что она вела замкнутый образ жизни, редко появлялась на людях и наняла няню по уходу за двумя детьми – младенцем и еще одним ребенком от предыдущих отношений.

Одна из жительниц жилого комплекса на Манхэттене, которая была знакома с Эшли Сент Клером, рассказала, что она вела уединенный образ жизни и тщательно заботилась о собственной безопасности. Несмотря на то, что здание имело высокий уровень охраны, женщина установила камеру наблюдения Ring на дверь своей квартиры.

Некоторые соседи заметили, что у ее дверей накапливались свертки, что могло свидетельствовать о минимальном взаимодействии с персоналом здания, который занимался доставкой почты жителям.

Сотрудники элитного ЖК отметили, что никогда не видели Маска в здании. Они предположили, что его визит потребовал бы дополнительных мер безопасности, в частности, временного ограничения доступа к резиденции.

Однако один из жителей комплекса не был удивлен новостями о возможной связи Сент Клер с Маском. Он также упомянул, что она была среди первых жителей здания, у которого была Tesla Cybertruck, и несколько раз видел ее возле машины.

Однако источник, приближенный к Сент Клеру, опроверг, что она является владелицей Cybertruck.

Еще один знакомый с ней житель рассказал, что никогда не видел, чтобы ее квартиру посещал какой-нибудь мужчина. По его словам, жилье находится на одном из верхних этажей здания с высокой стоимостью аренды.

"Ни раз не замечал, чтобы кто-то заходил или выходил", — сказал он.

Также он добавил, что Сент Клэр не слишком общается с соседями. Зато у нее есть няня, работающая на полный рабочий день.

"Я точно знаю, что у него есть ребенок, возможно, даже двое", — добавил он.

В 2021 году Сент Клер дала интервью New York Post, где рассказала о своем первенце – трехлетнем сыне. Тогда она критиковала прогрессивные подходы к гендерной идентичности.

Во время беременности Сент Клер пыталась держать этот факт в секрете, появляясь на камеру значительно реже и избегая публичных мероприятий. Однако после рождения ребенка она снова начала появляться в консервативных кругах и даже посетила избирательную вечеринку Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Позже она опубликовала на X фотографии, сделанные в имении Трампа, где позировала вместе с супругой конгрессмена Мэтта Гетца Джинджер и представительницей Республиканской партии Элизабет Пипко. Она также была замечена рядом с Увеком Рамасвами и Кэшем Пателем, которого Дональд Трамп планирует назначить новым директором ФБР.

Сама Сент Клер, имеющая миллион подписчиков в соцсети X, приобрела популярность благодаря своим консервативным взглядам, а также написанию детской книги, в которой критикует современную культуру идентичности. В то же время ее неоднократно обвиняли в связях с ультраправыми группировками.

Она поддерживает движение MAGA, возникшее в США во время первой президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Название происходит от предвыборного лозунга "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), который объединил многих сторонников кандидата.

Также блогер и Маск неоднократно обменивались сообщениями в соцсети X, часто флиртуя и обсуждая неоднозначные темы. В июле он публично поздравлял ее с днем рождения, а она ответила ему эмодзи в виде сердечек.

Также Илон направил ей длинный список книг и сказал, что "это лучшее время в истории для рождения детей".

Маск, ранее заявлявший о необходимости увеличения рождаемости, пока имеет по меньшей мере 12 детей от разных женщин. Однако официальных комментариев по поводу нового ребенка он пока не давал.

Как сообщал OBOZ.UA, компания X, которой принадлежит одноименная социальная сеть, выплатит президенту США Дональду Трампу 10 млн долларов за отключение его аккаунта в 2021 году. Страницу политика разморозили через два года – когда соцсеть уже принадлежала приближенному к нему мультимиллиардеру Илону Маску.

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