16 лет с начала агрессии РФ против Грузии: Украина выступила с заявлением об империализме

Ровно 16 лет назад, 7 августа 2008 года, Россия начала вооруженную агрессию против Грузии. С тех пор РФ убила сотни невинных людей, оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион (Южную Осетию). Хотя боевые действия и остановились в августе того же года, агрессия России против Грузии на этом не завершилась.

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В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление по случаю годовщины нападения России на Грузию. Там отметили, что Киев поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и решительно осуждает захватническую политику Кремля.

В МИД подчеркнули, что страна-агрессор после завершения активных боев продолжила ползучую аннексию грузинской территории, давление, пропаганду и другие гибридные методы вмешательства. Российская оккупация превратила два грузинских региона в серую зону, где царит беспредел, отсутствуют перспективы, пренебрегают правами человека.

"Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии так называемыми независимыми государствами", – говорится в заявлении.

Имперская политика РФ

В украинском МИД подчеркнули, что российский империализм на Южном Кавказе, Центральной Азии и Европе остается неизменным на протяжении веков. Он проявляется в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении другими народами, международным правом, международно признанными границами, в стремлении восстановить имперское доминирование.

Российская агрессия против Грузии, а впоследствии и против Украины является лишь эпизодом этой многолетней имперской политики Москвы, которой не место в XXI веке.

"Убеждены, что только совместными усилиями международного сообщества можно помочь агрессивной политике РФ, заставить ее оставить временно оккупированные территории Грузии и Украины, привлечь российских преступников к ответственности за всю несправедливость, преступления и зверства", – отметили в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях появились сообщения о том, что власти Грузии боятся своего населения и будут искать защиты со стороны Кремля, а РФ может ввести войска в страну, чтобы помочь подавить возможные массовые протесты. Если руководящая партия "Грузинская мечта" обратится в Москву за помощью, это станет концом этой политической силы, считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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