В Запорожье спасают детей, которые попали под обстрел оккупантов в "зеленом коридоре"

Врачи Запорожской областной больницы спасают детей, которые были обстреляны российскими оккупантами во время эвакуации через гуманитарный коридор. Сейчас в госпитале находится восемь малышей, часть из них получила серьезные ожоги и ампутацию конечностей.

Об этом сообщили журналисты "ТСН" с места ужасающих событий. Последние два ребенка оказались на больничных койках после массированного обстрела колонны эвакуюриющихся людей в Пологовском райрне: всего были ранены восемь человек.

"Среди пострадавших – четырехлетний мальчик, которому вражеские пули пробили кишечник в восьми местах. Мы делали ему операцию больше четырех часов, сейчас его состояние крайне тяжелое, легкие ребенка подключены к искусственной вентиляции", – рассказал лечащий врач больницы.

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Еще в обстреле пострадала девочка с осколочным поражением мягких тканей. Ей тоже сделали операцию для извлечения осколков.

"Стоит ли говорить о психологическом состоянии этих детей, которые попали к нам из облавы российских солдат? До сих пор местные жители не понимают, за что они обстреливают обычных людей, ради развлечения, из-за злости?!", – указал медик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Мариуполем российские солдаты захватили в плен пассажиров 11 автобусов и еще двух машин ГСЧС, которые пытались эвакуироваться из осажденного города.

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