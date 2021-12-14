В Запорожье авто на полной скорости влетело в опору моста: водитель получил тяжелые травмы. Фото

В Запорожье ночью с 13 на 14 декабря произошла авария на мосту. Предварительно известно, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и влетел в опору моста.

Как сообщает "Риа Мелитополь" авария произошла на выезде на улицу Космическую. Автомобиль ВАЗ на полной скорости врезался в опору моста.

Водитель очень серьезно пострадал. Известно, что это 24-летний парень.Чтобы извлечь его из машины - вызвали спасателей. Сотрудники ГСЧС с помощью спец инструмента вырезали водителя из авто.

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По предварительной информации, он был один в машине. Медики Скорой помощи забрали пострадавшего, он в тяжелом состоянии.

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