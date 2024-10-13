В оккупированной части Запорожья сопротивление стало более точечным и результативным – Федоров

После двух лет оккупации части Запорожской области может казаться, что местное сопротивление захватчикам стало меньше. Но это не так. Напротив, сопротивление оккупантам стало более результативным.

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Так считает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он подчеркнул, что партизанские действия продолжаются даже в условиях постоянных облав и общего оккупационного террора.

"Многие боятся. Поэтому, если делаются спецоперации, то точечные и результативные. Как, например, на прошлой неделе в Энергодаре уничтожили авто с руководителем охраны ЗАЭС. Поэтому исчезло ли сопротивление? Нет, не исчезло. Оно стало более точечным и результативным", – объяснил он.

Вообще на ЗАЭС, по словам Федорова, "ситуация стабильно критична".

"Ни один цивилизованный человек не контролирует, что там происходит. Мы понимаем, что МАГАТЭ, находясь там, не способно контролировать ситуацию. Способно только мониторить, не контролировать. Это совершенно разные вещи. Поэтому мы должны ожидать худшее развитие событий. Враг может осуществить на Запорожской атомной электростанции что угодно, любую провокацию", – отметил он.

По словам Федорова, на оккупированной части Запорожья "враг пытается размыть нашу идентичность", и больше всего в оккупации страдает молодежь, потому что "враг пытается своей пропагандой промыть им мозг".

"Но нет никакого сомнения, что мы вернемся на эти территории. Наша самая большая ценность – люди, что остались там, которых мы освободим из вражеского плена", – уверяет глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября в оккупированном Бердянске был взорван автомобиль, в котором находился судья-изменник Виталий Ломейко. В результате взрыва коллаборант был ликвидирован.

Также сообщалось о ликвидации коллаборанта Павла Ищука в Бердянске, который был назначен "заместителем мэра" захваченного города.