Спасательные операции на Азовском море будут координировать из обновленного центра – Мининфраструктуры

В Бердянске Запорожской области после реконструкции открылся модернизированный морской спасательный подцентр, отвечающий последним требованиям Международной морской организации (ІМО). Специалисты центра будут осуществлять организацию и координацию поисково-спасательных операций в регионе Азовского моря.

Об открытии центра сообщило Министерство инфраструктуры на своей странице в Faceboook.

Бердянский спасательный центр, являющийся подразделением государственной "Морской поисково-спасательной службы", был открыт в Бердянске в 2017 году. Его деятельность по эффективному контролю обстановки в Азовском море осуществляется в соответствии с Международными конвенциями SOLAS-74 и SAR-79.

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В ходе реконструкции здания подцентра здесь была установлена новейшая Глобальная морская система связи во время бедствия и для обеспечения безопасности, покрывающая акваторию радиусом более 25 морских миль.

На первом этаже в новом здании центра был обустроен ангар для поисково-спасательных катеров. Верхние этажи заняты серверной, кабинетами и комнатами отдыха спасателей. На третьем этаже размещаются помещения для капитанов-координаторов, откуда они осуществляют непосредственное наблюдение за надводной обстановкой при помощи всех доступных средств связи.

В новом здании продолжит также функционировать Береговой радиоцентр Глобальной морской системы связи в случае бедствия и безопасности, созданный в 2003 году.

Команда Бердянского спасательного центра будет осуществлять координацию работ по поиску и спасанию в круглосуточном режиме с другими радиоцентрами побережья, в том числе в Мариуполе.