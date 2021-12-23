Перед Новым годом запорожские оппозиционеры похвастались посадкой березовой рощи. Фото

Активисты "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Токмаке Запорожской области перед Новым годом похвастались высадкой деревьев. Отмечается, что они посадили аллею молодых берез.

Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ. Там также опубликованы соответствующие фотографии (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что в акции принимал участие глава городской организации партии Андрей Корниенко и руководитель молодежного крыла Евгений Ермоленко. Инициативу также поддержали мэр Игорь Котелевский, который избирался от ОПЗЖ, и директор коммунального предприятия "Контакт" Владимир Вольвач.

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Однако решение политиков отчитаться о высадке деревьев именно сейчас, за полторы недели до Нового года, выглядит странно. Особенно с учетом того, что в городе ночью 23 декабря шел снег, а температура воздуха в этот день достигала 14 градусов мороза.

Не исключено, что для пиара деревья могли высадить и в мерзлую землю.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее во Львовской области во время ремонта дорог работники клали асфальт прямо на снег.