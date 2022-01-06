'Большая стройка' откроет движение по вантовому мосту в Запорожье уже в этом месяце

В Запорожье планируют уже в январе открыть для движения первый проезд вантового моста через Днепр, который является флагманским объектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает в Facebook Укравтодор, работы на мосту вышли на предпоследний этап — мостостроители монтируют деформационные швы, предназначенные для свободного перемещения пролетных строений в местах соединения плит проезжей части вантового моста.

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"На строительстве используются деформационные швы немецкого производства, которые в Украине применяются впервые. Такие конструкции уникальны своей способностью воспринимать продольные, поперечные и вертикальные перемещения от погрузки транспорта и температуры", — говорится в сообщении Укравтодора.

Всего на мосту смонтируют два деформационных шва весом по 16,75 тонны — со стороны левого берега на месте соединения сооружений №10 и №11 и со стороны острова Хортица на месте соединения пролетного здания моста и сооружения №9.

Напоминаем, что за время реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже отстроили более 600 мостов.